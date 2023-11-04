Экс-командующий ССО Хоренко заявил, что его уволили без предупреждения. В ОП отреагировали
Бывший командующий Сил специальных операций Виктор Хоренко заявил, что его уволили без предупреждения. В Офисе президента сказали, что все произошло в рамках закона. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил заместитель главы ОП Роман Машовец.
После своего увольнения Хоренко сказал, что не знает о причинах увольнения и узнал о нем из сообщения в медиа.
"Также общался с главнокомандующим, и он тоже не смог этого объяснить. Я понимаю, что должны подавать представление главкому, но он мне ответил, что такого не делал. И, конечно, я не понимаю, что произошло", — заявил генерал.
По словам Машовца, согласно закону о национальной безопасности, командующие видов, отдельных родов войск Вооруженных Сил Украины назначаются на должность и увольняются президентом по представлению министра обороны.
"Такое представление было получено Офисом президента согласно действующему законодательству", — подчеркнул чиновник.
- Хоренко занимал должность командующего с июля 2022 года. Его предшественником был Григорий Галаган, перешедший на должность первого заместителя руководителя Центра специальных операций "А" СБУ.
- 3 ноября 2023 года президент Зеленский назначил Сергея Лупанчука новым командующим Силами специальных операций, другим указом Зеленский уволил с должности предыдущего командующего ССО. О причинах такой кадровой ротации не сообщалось.
- В вечернем видеообращении Зеленский сообщил, что Хоренко продолжит выполнять специальные задания в составе Главного управления разведки Минобороны.
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