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Зеленский представил нового командующего ССО: фото

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 19:22
Зеленский представил нового командующего ССО: фото - Фото
Фото: facebook.com/usofcom

Президент Владимир Зеленский представил личному составу бригадного генерала Виктора Хоренко – командующего Сил специальных операций ВС Украины. Об этом сообщает пресс-служба командования ССО.

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"Уверен, что под его руководством будет много достижений и много побед. И мы будем приближать победу каждый день", – сказал президент.

  • 25 июля Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего ССО и назначил вместо него Виктора Хоренко. 
  • Галаган назначен на должность первого заместителя руководителя Центра специальных операций "А" СБУ. 
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский ссо виктор хоренко
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