Зеленский представил нового командующего ССО: фото

Президент Владимир Зеленский представил личному составу бригадного генерала Виктора Хоренко – командующего Сил специальных операций ВС Украины. Об этом сообщает пресс-служба командования ССО.

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"Уверен, что под его руководством будет много достижений и много побед. И мы будем приближать победу каждый день", – сказал президент.

25 июля Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего ССО и назначил вместо него Виктора Хоренко.

Галаган назначен на должность первого заместителя руководителя Центра специальных операций "А" СБУ.

Вадим Ребрина

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