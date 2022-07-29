Зеленский представил нового командующего ССО: фото
29.07.2022, 19:22
Фото: facebook.com/usofcom
Президент Владимир Зеленский представил личному составу бригадного генерала Виктора Хоренко – командующего Сил специальных операций ВС Украины. Об этом сообщает пресс-служба командования ССО.
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"Уверен, что под его руководством будет много достижений и много побед. И мы будем приближать победу каждый день", – сказал президент.
- 25 июля Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего ССО и назначил вместо него Виктора Хоренко.
- Галаган назначен на должность первого заместителя руководителя Центра специальных операций "А" СБУ.
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