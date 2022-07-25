Зеленский перевел бывшего командующего Силами специальных операций в СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Григория Галагана, которого сегодня уволил с должности командующего Силами специальных операций ВСУ, на должность первого заместителя руководителя Центра специальных операций "А" СБУ. Об этом Зеленский сообщил в своем новом видеообращении.

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Президент сказал, что принял такое решение в целях обновления Службы безопасности Украины.

Также Зеленский подтвердил, что руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и Комитет по разведке при президенте.

Сегодня Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего ССО ВСУ и назначил вместо него Виктора Хоренко.

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Вадим Ребрина

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