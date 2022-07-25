Зеленский перевел бывшего командующего Силами специальных операций в СБУ
25.07.2022, 21:43
Григорий Галаган (фото – USCC)
Президент Владимир Зеленский назначил Григория Галагана, которого сегодня уволил с должности командующего Силами специальных операций ВСУ, на должность первого заместителя руководителя Центра специальных операций "А" СБУ. Об этом Зеленский сообщил в своем новом видеообращении.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Президент сказал, что принял такое решение в целях обновления Службы безопасности Украины.
Также Зеленский подтвердил, что руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и Комитет по разведке при президенте.
- Сегодня Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего ССО ВСУ и назначил вместо него Виктора Хоренко.
Читайте также: Тема дня | Демченко во время войны готовил Зеленскому данные разведок, а его уволили. Что произошло
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии