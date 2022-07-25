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Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 19:02
Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ - Фото
Григорий Галаган (Фото - USCC)

Президент Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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Другим указом Зеленский назначил на должность командующего Силами специальных операций Виктора Хоренко.

  • 25 августа 2020 года президент уволил с должности командующего ССО Игоря Лунева и назначил на его место генерал-майора Григория Галагана.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский ссо григорий галаган виктор хоренко
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