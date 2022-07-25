Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ
25.07.2022, 19:02
Григорий Галаган (Фото - USCC)
Президент Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
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Другим указом Зеленский назначил на должность командующего Силами специальных операций Виктора Хоренко.
- 25 августа 2020 года президент уволил с должности командующего ССО Игоря Лунева и назначил на его место генерал-майора Григория Галагана.
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