Зеленский сменил командование Сил специальных операций ВСУ

Президент заявил, что в условиях действия перемирия изменились задачи операции объединенных сил

Президент Владимир Зеленский уволил с должности командующего Сил специальных операций ВСУ Игоря Лунева и назначил на его место генерал-майора Григория Галагана. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Согласно сообщению, Зеленский провел встречу с новым командующим.

Он сказал, что в условиях действия перемирия изменились задачи операции объединенных сил.

"Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами", - сказал Зеленский.

Также, по его мнению, необходимо "внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, - адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника".

Среди мер, которые также должен принять новый командующий ССО, президент назвал продолжение развития всех компонентов Сил специальных операций.

Справка. Григорий Галаган — генерал-майор запаса. С 2002 по 2019 — военнослужащий Службы безопасности Украины, первый заместитель начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом ("Альфа"). Галаган - ветеран российско-украинской войны, имеет статус участника боевых действий. В апреле 2015 года был ранен при выполнении боевого задания. Награжден орденами.

В июле командующий ССО генерал-лейтенант Игорь Лунев рассказал в интервью ArmyInfrom о том, сколько кандидатов попадают в ССО, как развивается элитный род войск, как ВСУ вместе с США готовят украинских спецназовцев, какую поддержку подразделения получают от стран-партнеров Украины, и сколько стоит экипировка одного спецназовца.

Вадим Ребрина

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