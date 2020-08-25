Зеленский сменил командование Сил специальных операций ВСУ
Президент заявил, что в условиях действия перемирия изменились задачи операции объединенных сил
Президент Владимир Зеленский уволил с должности командующего Сил специальных операций ВСУ Игоря Лунева и назначил на его место генерал-майора Григория Галагана. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Согласно сообщению, Зеленский провел встречу с новым командующим.
Он сказал, что в условиях действия перемирия изменились задачи операции объединенных сил.
"Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами", - сказал Зеленский.
Также, по его мнению, необходимо "внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, - адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника".
Среди мер, которые также должен принять новый командующий ССО, президент назвал продолжение развития всех компонентов Сил специальных операций.
В июле командующий ССО генерал-лейтенант Игорь Лунев рассказал в интервью ArmyInfrom о том, сколько кандидатов попадают в ССО, как развивается элитный род войск, как ВСУ вместе с США готовят украинских спецназовцев, какую поддержку подразделения получают от стран-партнеров Украины, и сколько стоит экипировка одного спецназовца.
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