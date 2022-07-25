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Разведкомитет при президенте возглавит начальник ГУР Буданов

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 15:47
Разведкомитет при президенте возглавит начальник ГУР Буданов - Фото
Кирилл Буданов (скриншот)

В связи с увольнением первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко поменяется и руководитель комитета по вопросам разведки при президенте Украины. Вместо Демченко этот пост должен получить начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, рассказали LIGA.net собеседники из Офиса президента и из спецслужб.

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Комитет по вопросам разведки – вспомогательный орган при президенте Украины, основная задача которого – подготовка предложений по осуществлению руководства, координации и контроля над деятельностью разведывательных органов Украины.

Кирилл Буданов – офицер Главного управления разведки Минобороны, которого 4 апреля 2019 в Киеве попыталась убить группа диверсантов из России. Взрывчатка взорвалась во время закладки, и руководитель группы диверсантов российский гражданин Алексей Комаричев получил тяжелые ранения. За покушение на Буданова задержали еще одного гражданина РФ Тимура Дзортова и несколько человек из сети ФСБ, которые им помогали в Украине.

В августе 2020 года Буданов возглавил разведку Минобороны.

Читайте также: Буданов: В августе начнется перелом. Это закончится катастрофой для России – и ни чем иным

Андрей Водяный, Юрий Смирнов
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разведка Кирилл Буданов комитет по вопросам разведки
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