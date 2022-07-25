Зеленский уволил с должности первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко
Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко из Совета национальной безопасности и обороны. Он был первым замсекретаря СНБО с июня 2020 года.
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Указ об увольнении Демченко под номером 528 президент подписал 25 июля.
Еще в марте 2021 года LIGA.net писала, что Демченко мог иметь отношение к подготовке харьковских соглашений, в рамках которых Украина согласилась на продолжение пребывания российского флота в Севастополе. Причастность Демченко к харьковским соглашениям тогда в агрессивной манере опроверг советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Через несколько месяцев журналисты программы "Схемы" нашли доказательства причастности Демченко к лоббированию харьковских соглашений.
Они обнародовали ранее неизвестные фрагменты из стенограммы закрытого заседания комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне 26 апреля 2010 года, участником которого был Демченко в статусе заместителя министра иностранных дел. Согласно стенограмме, Демченко убеждал депутатов поддержать рассмотрение законопроекта о ратификации соглашения в сессионном зале.
После выхода расследования Зеленский заявил, что обвинение против Демченко – чистая манипуляция.
Начальник Демченко Алексей Данилов в интервью Украинской правде за несколько недель до начала полномасштабного вторжения России уклонился от ответа на вопросы о связях Демченко с РФ. По его словам, "это по отношению к любому можно сказать: я к вам, вы ко мне".
- На прошлой неделе с должностей были уволены глава СБУ Иван Баканов и генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
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