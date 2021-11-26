Зеленский сказал, почему не увольняет Демченко: Обвинения против него – чистая манипуляция

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко, которого считают причастным к лоббированию харьковских соглашений, не подписывал эти соглашения и не голосовал за них. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста Юрия Бутусова о том, почему Демченко продолжает работать, в том числе в нарушение закона о люстрации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Чтоб вы знали: на должности зама министра иностранных дел он не подписывал никаких Харьковских соглашений, но об этом… Есть правоохранительные органы – пусть расследуют, он дает показания в правоохранительных органах", – сказал Зеленский.

Он заявил, что Демченко работал и в Администрации президента Петра Порошенко и сказал, что заместителями министров во времена Виктора Януковича работали и Константин Елисеев и Павел Климкин.

"Я считаю, что ничего страшного, потому что они были замминистров, они выполняли свою работу, но не ставили подпись под харьковскими соглашениями. Мало того, господин Демченко, не хочу его оправдывать, но он даже не докладывал об этом в Верховной Раде Украины, где, как мне кажется, докладывал тогда министр иностранных дел", – рассказал президент.

Он добавил, что за харьковские соглашения голосовала Верхновная Рада, депутаты, а не Демченко.

"Что касается господина Демченко в вопросе потери Крыма. Давайте честно, вы же постоянно работаете с господином Турчиновым. Так вот именно господин Турчинов, я его не обвиняю, рассматривается, как один из тех людей, которые потеряли Крым. А господин Порошенко – тот человек, который потерял Донбасс. Вот и все. Это моя мысль. Мысль…Это я вам отвечаю на то, что Крым россиянам отдал Демченко. Чистая манипуляция", – заявил Зеленский.

11 марта 2021 года на заседании СНБО поручили СБУ рассмотреть вопрос открытия уголовного производства против депутатов 6 созыва Верховной Рады, которые в 2010 году голосовали за ратификацию харьковских соглашений.

12 марта СБУ открыла производство.

Читайте также: Замсекретаря СНБО Демченко лоббировал харьковские соглашения – расследование "Схем"

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.