Госизмена в Раде. СБУ открыла дело о продлении пребывании в Украине Черноморского флота РФ
Служба безопасности расследует обстоятельства подписания и ратификации Верховной Радой в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Как отмечается, главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование по факту совершения госизмены в 2008-2010 гг. Уголовное производство открыто против должностных лиц органов государственной власти.
Следователи расследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года, а также соблюдение регламента и процедур во время его утверждения депутатами Верховной Рады.
По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к оккупации Крыма.
Среди голосовавших за ратификацию соглашений: Ринат Ахметов, Игорь Палица, Вадим Столар, Виталий Хомутынник, Николай Злочевский, Юрий Иванющенко, Василий Хмельницкий, Андрей Деркач, Юлия Левочкина (Новикова), Максим Луцкий (сейчас – ректор НАУ), Василий Горбаль (член совета НБУ), Сергей Головатый (судья КСУ), в то время председатель Верховной Рады Владимир Литвин.
- В 2018 году на суде в другом деле о госизмене Януковича бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявили, что подготовка России к оккупации украинских территорий началась задолго до официальной даты вторжения – 20 февраля 2014 года. Ее элементами были харьковские соглашения, усилившие численность ЧФ РФ в Крыму, уничтожение ВСУ, засилье российских спецслужб в аппарате СБУ, развитие сети сепаратистских организаций.
- 28 января 2021 года Госбюро расследований сообщило бывшему президенту Виктору Януковичу подозрение в госизмене из-за подписания им в 2010 году харьковских соглашений. В ГБР считают это эпизодом преступного плана по оккупации Россией Крыма и Севастополя.
- 11 марта на заседании СНБО поручили СБУ рассмотреть вопрос открытия уголовного производства против депутатов 6 созыва Верховной Рады, которые в 2010 году голосовали за ратификацию харьковских соглашений.
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