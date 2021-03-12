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Госизмена в Раде. СБУ открыла дело о продлении пребывании в Украине Черноморского флота РФ

12.03.2021, 18:29
Госизмена в Раде. СБУ открыла дело о продлении пребывании в Украине Черноморского флота РФ - Фото
Председатель Верховной Рады 6-го созыва Владимир Литвин (Фото: LIGA.net)

Служба безопасности расследует обстоятельства подписания и ратификации Верховной Радой в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как отмечается, главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование по факту совершения госизмены в 2008-2010 гг. Уголовное производство открыто против должностных лиц органов государственной власти.

Следователи расследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года, а также соблюдение регламента и процедур во время его утверждения депутатами Верховной Рады.

По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к оккупации Крыма.

Среди голосовавших за ратификацию соглашений: Ринат Ахметов, Игорь Палица, Вадим Столар, Виталий ХомутынникНиколай ЗлочевскийЮрий Иванющенко, Василий Хмельницкий, Андрей Деркач, Юлия Левочкина (Новикова), Максим Луцкий (сейчас – ректор НАУ), Василий Горбаль (член совета НБУ), Сергей Головатый (судья КСУ), в то время председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

Наталия Медведева
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