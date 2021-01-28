UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ГБР сообщило Януковичу о подозрении в госизмене за подписание харьковских соглашений с РФ

28.01.2021, 20:40
ГБР сообщило Януковичу о подозрении в госизмене за подписание харьковских соглашений с РФ - Фото
Виктор Янукович в России (фото — ЕРА)

Госбюро расследований сообщило бывшему президенту Виктору Януковичу подозрение в госизмене из-за подписания им в 2010 году соглашения между Украиной и Российской Федерацией о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Расследование установило очередной эпизод выполнения преступного плана по оккупации Россией Крыма и Севастополя.

В ГБР напомнили, что с конца 2008 года РФ вдвое завысила цену на газ, подталкивая тогдашнюю власть Украины к подписанию соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ в АРК.

На протяжении 2009 года склонить высших должностных лиц Украины к продлению пребывания ЧФ РФ на территории Украины не удалось. Это сделал Янукович через два месяца после вступления в должность президента — 21 апреля 2010 года. В обмен на это РФ снизила цену на газ, но за год до этого она выросла вдвое и после скидки была все еще выше предыдущей, то есть фактически никакой скидки не было, отметили в ГБР.

Таким образом Янукович обеспечил условия для будущей оккупации Россией украинского полуострова и захвата объектов государственной собственности. Ему письменно сообщили о подозрении в совершении государственной измены – предоставлении России помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

В 2018 году на суде в другом деле о госизмене Януковича бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявили, что подготовка России к оккупации украинских территорий началась задолго до официальной даты вторжения – 20 февраля 2014 года. Ее элементами были харьковские соглашения, усилившие численность ЧФ РФ в Крыму, уничтожение ВСУ, засилье российских спецслужб в аппарате СБУ, развитие сети сепаратистских организаций.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Россия Крым виктор янукович харьковские соглашения

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 