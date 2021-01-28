ГБР сообщило Януковичу о подозрении в госизмене за подписание харьковских соглашений с РФ

Госбюро расследований сообщило бывшему президенту Виктору Януковичу подозрение в госизмене из-за подписания им в 2010 году соглашения между Украиной и Российской Федерацией о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Расследование установило очередной эпизод выполнения преступного плана по оккупации Россией Крыма и Севастополя.

В ГБР напомнили, что с конца 2008 года РФ вдвое завысила цену на газ, подталкивая тогдашнюю власть Украины к подписанию соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ в АРК.

На протяжении 2009 года склонить высших должностных лиц Украины к продлению пребывания ЧФ РФ на территории Украины не удалось. Это сделал Янукович через два месяца после вступления в должность президента — 21 апреля 2010 года. В обмен на это РФ снизила цену на газ, но за год до этого она выросла вдвое и после скидки была все еще выше предыдущей, то есть фактически никакой скидки не было, отметили в ГБР.

Таким образом Янукович обеспечил условия для будущей оккупации Россией украинского полуострова и захвата объектов государственной собственности. Ему письменно сообщили о подозрении в совершении государственной измены – предоставлении России помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

В 2018 году на суде в другом деле о госизмене Януковича бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявили, что подготовка России к оккупации украинских территорий началась задолго до официальной даты вторжения – 20 февраля 2014 года. Ее элементами были харьковские соглашения, усилившие численность ЧФ РФ в Крыму, уничтожение ВСУ, засилье российских спецслужб в аппарате СБУ, развитие сети сепаратистских организаций.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.