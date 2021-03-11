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СБУ может открыть дело против депутатов, голосовавших за харьковские соглашения – СНБО

11.03.2021, 17:43
СБУ может открыть дело против депутатов, голосовавших за харьковские соглашения – СНБО - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

СБУ рассмотрит вопрос открытия уголовного производства против депутатов 6 созыва Верховной Рады, которые в 2010 году голосовали за ратификацию харьковских соглашений о продлении пребывания на территории Украины Черноморского флота РФ. Об этом на брифинге по итогам заседания СНБО сообщил секретарь совета Алексей Данилов.

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По его словам, сегодня, среди прочих, рассматривался вопрос стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма.

Данилов отметил, что работа над этим документом продолжалась на протяжении года. По его словам, это первый фундаментальный документ, "который дает четкий указатель, каким образом мы будем двигаться в вопросе деоккупации Крыма".

Данилов рассказал, что в 2008 году СНБО принял решение поручить Кабмину разработать законопроект, который должен был урегулировать "вопрос выхода Черноморского флота в 2017 году". Правительство должно было сделать это в течение двух месяцев.

"К сожалению, этот законопроект по неизвестным нам причинам не был разработан. Мы считаем, что это был первый кирпичик, который далее начал разрушать всю систему нашей безопасности, и привел к тому, что в 2010 году появились так называемые харьковские соглашения, которые в беспрецедентные сроки были ратифицированы депутатами Верховной Рады", – сказал секретарь СНБО.

По его словам, СБУ поручили выяснить, "каким образом эти 236 депутатов голосовали за этот вопрос". "И если СБУ будет считать необходимым, она должна открыть уголовное дело по 111 статье УК, по госизмене, против соответствующих лиц", – сказал Данилов.

Речь идет о голосовании 27 апреля 2010 года. "Тут очень много интересных персонажей, которые на сегодняшний день продолжают находиться в украинской политике. Более того, некоторые, как, например, Владимир Литвин, предлагают себя на должность ректора Киевского национального университета им. Шевченко", – сказал секретарь СНБО.

Среди голосовавших за ратификацию соглашений: Ринат Ахметов, Игорь Палица, Вадим Столар, Виталий Хомутынник, Николай Злочевский, Юрий Иванющенко, Василий Хмельницкий, Андрей Деркач, Юлия Левочкина (Новикова), Максим Луцкий (сейчас - ректор НАУ), Василий Горбаль (член совета НБУ), Сергей Головатый (судья КСУ).

Вадим Ребрина
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Крым снбо Алексей Данилов
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