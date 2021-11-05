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Замсекретаря СНБО Демченко лоббировал харьковские соглашения – расследование "Схем" видео

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2021, 00:45
Руслан Демченко (скриншот с видео)
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Журналисты программы "Схемы" нашли доказательства причастности экс-замглавы МИД, а сейчас замсекретаря СНБО Руслана Демченко к лоббированию харьковских соглашений, дело о подписании которых расследует СБУ по решению СНБО. Об этом идет речь в новом расследовании "Схем".

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Справка. По предварительным данным следствия СБУ, подписание в 2010 году харьковских соглашений о продлении пребывания на территории Крыма Черноморского флота РФ привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к оккупации Крыма.

В марте 2021 года LIGA.net писала, что, по нашим данным, Демченко мог иметь отношение к подготовке документов (официально в МИД это отрицают). Причастность Демченко к харьковским соглашениям в агрессивной манере опроверг тогда советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Журналисты "Схем" нашли в архиве и обнародовали ранее неизвестные фрагменты из стенограммы закрытого заседания 26 апреля 2010 года комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, участником которого был Демченко в статусе замминистра иностранных дел.

Согласно стенограмме, Демченко убеждал депутатов поддержать рассмотрение законопроекта о ратификации соглашения в сессионном зале.

Одним из первых аргументов, приведенных Демченко, была высокая цена на российский газ для Украины. "В этой ситуации, конечно, не остается другого выхода, как пойти с российской стороной на переговоры по корректировке цены на газ, и договоренностей, и компромисса" – отметил он.

Демченко также подчеркнул, что в рамках переговоров с РФ "Украина получила возможность заложить основы для стабильного экономического развития в течение ближайшего десятилетия", а сами договоренности "идут в русле евроинтеграционного направления внешней политики нашего государства, они позволят европейским странам быть уверенным в транзите российского газа потребителям в Европе".

На том же заседании, согласно стенограмме, Демченко продвигал тезис, что "харьковские соглашения" и российский флот в Крыму – стабильность для Украины.

Замсекретаря СНБО Демченко лоббировал харьковские соглашения – расследование "Схем"

Замсекретаря СНБО Демченко лоббировал харьковские соглашения – расследование "Схем"

В 2020 году Демченко на должность замсекретаря СНБО, по информации журналистов, рекомендовал назначить секретарь совета Алексей Данилов. При этом, согласно данным Минюста, он подпадал под действие закона о люстрации.

Сам Демченко в своем заявлении перед назначением на должность замсекретаря СНБО отметил, что не подпадает под действие закона о люстрации. Об этом сообщили в Офисе президента. Но результаты проверки на люстрацию не предоставили, говорят — отправили в СНБО. В СНБО говорят, что этих документов у них нет.

Ответственный за люстрационную проверку — глава ОП Андрей Ермак. Он сообщил "Схемам", что результатам проверки Демченко присвоен гриф "для служебного пользования".

Также Ермак в 2020 году просил назначить на должность замглавы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого, который в 2010 году на том самом закрытом заседании комитета поддержал подписание харьковских соглашений. Но за четыре дня до этого ОГА составила вывод на Гриневецкого о том, что он подпадает под действие закона о люстрации и отказалась назначить его на должность замглавы ОГА – Гриневецкий с 1990-го по 1991 год был первым секретарем Роздельнянского районного комитета Компартии Украины.

Ермак пока не ответил "Схемам", почему он предлагал назначить на должность замглавы ОГА человека, который подпадает под люстарцию.

В ноябре 2020 года Кабмин утвердил Гриневецкого на должность главы Одесской ОГА.

Зеленский подзравил Гриневецкого с назначением, когда он еще подпадал под закон о люстрации, говорят журналисты. Только через две недели после этого суд примет решение о том, что Гриневецкому безосновательно отказали в назначении на должность замглавы Одесской ОГА.

Еще один экс-депутат, который в 2010 году поддержал голосование за харьковские соглашения в парламенте, Анатолий Кинах при Зеленском получил должность главы национального трехстороннего социально-экономического совета. Причем Кинах сам просил Зеленского назначить его на эту должность.

На вопрос, гордится ли он тем, что голосовал за харьковские соглашения. Кинах в комментарии "Схемам" сказал: "Я думаю, что ваш вопрос абсолютно непонятен, необъективен и заангажирован".

  • 11 марта 2021 года на заседании СНБО поручили СБУ рассмотреть вопрос открытия уголовного производства против депутатов 6 созыва Верховной Рады, которые в 2010 году голосовали за ратификацию харьковских соглашений. 
  • 12 марта СБУ открыла производство. 
Вадим Ребрина
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снбо Руслан Демченко Алексей Данилов Анатолий Кинах андрей ермак сергей гриневецкий харьковские соглашения
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