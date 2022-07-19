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Зеленский уволил Венедиктову

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19.07.2022, 19:36
Зеленский уволил Венедиктову - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора. Указ опубликован на сайте президента.

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"Уволить Венедиктову Ирину Валентиновну с должности Генерального прокурора", – говорится в тексте документа.

  • 17 июля Венедиктова была отстранена от должности генпрокурора, а временно исполняющим обязанности стал ее заместитель Алексей Симоненко.

  • В тот же день Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова. Президент объяснил отставки Венедиктовой и Баканова большим количеством предателей в правоохранительных органах, которые перешли на сторону РФ после полномасштабного вторжения.

  • Венедиктова прокомментировала отстранение, заявив, что такие вопросы не должны решаться кулуарно. Она не намерена спорить с решением президента, но напомнила – для увольнения есть процедура голосования в Раде.

  • Сегодня Верховная Рада поддержала увольнение Венедиктовой.

  • Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что в ближайшие дни Венедиктова может получить новую должность на дипломатическом фронте
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский генпрокурор Ирина Венедиктова
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