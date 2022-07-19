Венедиктова уйдет в дипломаты, с новым генпрокурором определятся к концу месяца – Арахамия

Ирина Венедиктова, которую сегодня Верховная Рада уволила с должности генпрокурора, в ближайшие дни может получить новую должность на дипломатическом фронте. С кандидатурой нового генпрокурора Рада может определиться в течение 10 дней. Об этом сказал глава фракции Слуга народа Давид Арахмия в эфире общенационального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Увольнение Венедиктовой спустя всего два дня после отстранения Арахамия объяснил тем, что власти не хотели, чтобы "такие важные институции" во время войны надолго оставались без руководителей, потому решили ускорить этот процесс.

"С госпожой Венедиктовой прошла нормальная абсолютно встреча. Можно сказать, по соглашению сторон – она добровольно ушла с должности. И мы ждем уже через несколько дней или через неделю ее новое назначение на дипломатическом фронте", – сказал Арахамия.

Кандидатура нового генпрокурора, по его словам, вероятно, будет определена на следующем заседании Верховной Рады, которое состоится примерно через 10 дней – 27-29 июля.

17 июля Венедиктова была отстранена от должности генпрокурора, а временно исполняющим обязанности стал ее заместитель – Алексей Симоненко.

Венедиктова прокомментировала отстранение, заявив, что такие вопросы не должны решаться кулуарно. Она не намерена спорить с решением президента, но напомнила – для увольнения есть процедура голосования в Раде.

Сегодня Рада проголосовала за увольнение Венедиктовой.

Читайте также статью: Татаров, война и предатели. Почему Зеленский убрал Баканова и Венедиктову: детали

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.