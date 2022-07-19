UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рада уволила Венедиктову с должности генпрокурора по представлению Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 12:58
Рада уволила Венедиктову с должности генпрокурора по представлению Зеленского - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: скриншот из видео Право на владу)

Верховная Рада поддержала увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины. Соответствующее решение было принято на заседании парламента, сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отставку Венедиктовой по представлению президента Владимира Зеленского поддержали 264 нардепа. 

  • 17 июля Венедиктова была отстранена от должности генпрокурора, а временно исполняющим обязанности стал ее заместитель – Алексей Симоненко.

  • В тот же день Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова. Президент объяснил отставки Венедиктовой и Баканова большим количеством предателей в правоохранительных органах, которые перешли на сторону РФ после полномасштабного вторжения.

  • Венедиктова прокомментировала отстранение, заявив, что такие вопросы не должны решаться кулуарно. Она не намерена спорить с решением президента, но напомнила – для увольнения есть процедура голосования в Раде.

Читайте также статью: Татаров, война и предатели. Почему Зеленский убрал Баканова и Венедиктову: детали

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада увольнение генпрокурор Ирина Венедиктова
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 