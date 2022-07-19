Рада уволила Венедиктову с должности генпрокурора по представлению Зеленского
Верховная Рада поддержала увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины. Соответствующее решение было принято на заседании парламента, сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
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Отставку Венедиктовой по представлению президента Владимира Зеленского поддержали 264 нардепа.
17 июля Венедиктова была отстранена от должности генпрокурора, а временно исполняющим обязанности стал ее заместитель – Алексей Симоненко.
В тот же день Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова. Президент объяснил отставки Венедиктовой и Баканова большим количеством предателей в правоохранительных органах, которые перешли на сторону РФ после полномасштабного вторжения.
Венедиктова прокомментировала отстранение, заявив, что такие вопросы не должны решаться кулуарно. Она не намерена спорить с решением президента, но напомнила – для увольнения есть процедура голосования в Раде.
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