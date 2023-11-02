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Под Светлодарском ССО ударили по российским дроноводам и беспилотнику Zala – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 16:55
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Бойцы сил специальных операций ударили по российскому расчету беспилотника Zala в районе временно оккупированного Светлодарска. Видео публикует Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Боевую работу проделали защитники из тактической группы "Медоеды" 3 отдельного полка спецназначения.

В результате удара был уничтожен дрон, ликвидирован один и ранен другой оккупант, пишет СтратКом.

На видео после удара видно воспламенение дрона, один захватчик отползает от беспилотника, а другой оккупант уже не двигается.

Судя по видео, уничтоженным БПЛА оккупантов, вероятно, был ZALA 421-16E.

СПРАВКА. ZALA Aero Group – российская компания, специализирующаяся на разработке беспилотных летательных аппаратов, входит в концерн "Калашников".

ZALA 421-16E – разведывательный беспилотник российского производства, используется оккупантами для разведки и корректировки огня артиллерии.

Безпілотники ZALA 421-16Е. Фото з відкритих джерел

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Артём Джерипа
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