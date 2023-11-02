Бойцы сил специальных операций ударили по российскому расчету беспилотника Zala в районе временно оккупированного Светлодарска. Видео публикует Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
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Боевую работу проделали защитники из тактической группы "Медоеды" 3 отдельного полка спецназначения.
В результате удара был уничтожен дрон, ликвидирован один и ранен другой оккупант, пишет СтратКом.
На видео после удара видно воспламенение дрона, один захватчик отползает от беспилотника, а другой оккупант уже не двигается.
Судя по видео, уничтоженным БПЛА оккупантов, вероятно, был ZALA 421-16E.
СПРАВКА. ZALA Aero Group – российская компания, специализирующаяся на разработке беспилотных летательных аппаратов, входит в концерн "Калашников".
ZALA 421-16E – разведывательный беспилотник российского производства, используется оккупантами для разведки и корректировки огня артиллерии.
ZALA 421-16E – разведывательный беспилотник российского производства, используется оккупантами для разведки и корректировки огня артиллерии.
- Стратком ВСУ опубликовал снятое дроном наблюдения видео уничтожения станции РЭБ россиян в районе Светлодарска.
- Силы обороны точным ударом из HIMARS уничтожили российский дрон ZALA вместе с экипажем.
- HIMARS нанесла удар по местонахождению экипажей беспилотников ZALA.
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