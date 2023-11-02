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Під Світлодарськом ССО вдарили по російських дроноводах та безпілотнику Zala – відео видео

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02.11.2023, 16:55
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Бійці Сил спеціальних операцій вдарили по російському розрахунку безпілотника Zala у районі тимчасово окупованого Світлодарська. Відео публікує Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

Бойову роботу виконали захисники з тактичної групи "Медоїди" 3 окремого полку спецпризначення.

Унаслідок удару було знищено дрон, ліквідовано одного та поранено іншого окупанта, пише СтратКом.

На відео після удару видно займання дрона, один загарбник відповзає від безпілотника, а інший окупант вже не рухається.

Судячи з відео, знищеним БПЛА окупантів, ймовірно, був ZALA 421-16E.

ДОВІДКА. ZALA Aero Group – російська компанія, що спеціалізується на розробленні безпілотних літальних апаратів, входить до концерну "Калашников".

ZALA 421-16E – розвідувальний безпілотник російського виробництва, використовується окупантами для розвідки та коригування вогню артилерії.

Безпілотники ZALA 421-16Е. Фото з відкритих джерел

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Артем Джеріпа
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війнассосвітлодарськZALAмедоїди

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