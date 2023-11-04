Уволенный командующий ССО генерал Хоренко нужен на другой должности – Умеров
Командующий Силами специальных операций Виктор Хоренко был освобожден от должности по представлению министра обороны, он сейчас нужен на другом посту. Об этом написал в Facebook министр обороны Рустем Умеров.
"Вчера по моему представлению, как это предусмотрено законодательством, было принято кадровое решение относительно командующего Силами специальных операций ВСУ", – написал министр.
По его словам, генерал-майор Хоренко сейчас нужен на определенном направлении, он продолжит службу в Министерстве обороны Украины.
Министр не стал дополнительно комментировать причины кадровых перестановок в армии, так как во время войны это может дать преимущество врагу.
Бывший командующий ССО Хоренко после своего увольнения сказал, что не знает о причинах увольнения и узнал о нем из сообщений в медиа. В Офисе президента сказали, что все произошло в рамках закона.
- Хоренко занимал должность командующего с июля 2022 года. Его предшественником был Григорий Галаган, перешедший на должность первого заместителя руководителя Центра специальных операций "А" СБУ.
- 3 ноября 2023 года президент Зеленский назначил Сергея Лупанчука новым командующим Силами специальных операций, другим указом Зеленский уволил с должности предыдущего командующего ССО. О причинах такой кадровой ротации не сообщалось.
- В вечернем видеообращении Зеленский сообщил, что Хоренко продолжит выполнять специальные задания в составе Главного управления разведки Минобороны.
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