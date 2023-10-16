Опитування КМІС: Зросла кількість українців, які вірять у "конфлікт" Зеленський-Залужний

Опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що кількість українців, які вірять у "конфлікт" між військовим та політичним керівництвом, зросла. Про це свідчать дані нового дослідження КМІС.

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Згідно з опитуванням, яке було проведено з 29 вересня до 9 жовтня, за останній рік з 14% до 32% зросла кількість громадян, які вірять в існування "серйозних конфліктів" між політичним керівництвом та командуванням Збройних Сил України.

Водночас 54% українців продовжують вважати, що військове та політичне керівництво працюють в одній команді злагоджено.

Соціологи опитали 1010 респондентів у різних регіонах України, окрім тимчасово окупованого Криму, – опитували громадян віком від 18 років.

У КМІС заявили, що попри умови війни та можливу статистичну похибку, результати все одно зберігають "високу репрезентативність".

Ще в липні 2022 року секретар РНБО Данілов спростував чутки про нібито конфлікт між президентом Зеленським та головкомом ЗСУ Залужним.

У вересні минулого року Залужний заявив, що Зеленський ще у 2019 році погодився, що йому не варто безпосередньо втручатися у військові рішення, оскільки він ніколи не був знайомий із військовою справою.

У Міноборони повідомляли, що в інформаційному просторі Росії та України поширюється наратив, який деструктивно впливає на наступальний потенціал українського суспільства – про нібито конфлікт між Генштабом ЗСУ з одного боку та Офісом президента та Міноборони – з іншого.

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