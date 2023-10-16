RU EN
RU EN
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Опитування КМІС: Зросла кількість українців, які вірять у "конфлікт" Зеленський-Залужний

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 12:56
Опитування КМІС: Зросла кількість українців, які вірять у
Володимир Зеленський та Валерій Залужний (Фото: ОП)

Опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що кількість українців, які вірять у "конфлікт" між військовим та політичним керівництвом, зросла. Про це свідчать дані нового дослідження КМІС.

Згідно з опитуванням, яке було проведено з 29 вересня до 9 жовтня, за останній рік з 14% до 32% зросла кількість громадян, які вірять в існування "серйозних конфліктів" між політичним керівництвом та командуванням Збройних Сил України.

Водночас 54% українців продовжують вважати, що військове та політичне керівництво працюють в одній команді злагоджено.

Соціологи опитали 1010 респондентів у різних регіонах України, окрім тимчасово окупованого Криму, – опитували громадян віком від 18 років.

У КМІС заявили, що попри умови війни та можливу статистичну похибку, результати все одно зберігають "високу репрезентативність".

  • Ще в липні 2022 року секретар РНБО Данілов спростував чутки про нібито конфлікт між президентом Зеленським та головкомом ЗСУ Залужним.
  • У вересні минулого року Залужний заявив, що Зеленський ще у 2019 році погодився, що йому не варто безпосередньо втручатися у військові рішення, оскільки він ніколи не був знайомий із військовою справою.
  • У Міноборони повідомляли, що в інформаційному просторі Росії та України поширюється наратив, який деструктивно впливає на наступальний потенціал українського суспільства – про нібито конфлікт між Генштабом ЗСУ з одного боку та Офісом президента та Міноборони – з іншого.

Читайте також: Зеленський не ревнує Залужного, повністю зайнятий війною, міняти теж не збирається — BBC

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир ЗеленськийвійнаопитуваннясоціологіякмісВалерій Залужний
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 