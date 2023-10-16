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Опрос КМИС: Возросло количество украинцев, которые верят в "конфликт" Зеленский-Залужный

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 12:56
Опрос КМИС: Возросло количество украинцев, которые верят в
Владимир Зеленский и Валерий Залужный (Фото: ОП)

Опрос Киевского международного института социологии показал, что количество украинцев, которые верят в "конфликт" между военным и политическим руководством, возросло. Об этом свидетельствуют данные свежего исследования КМИС. 

Согласно опросу, который был проведен с 29 сентября по 9 октября, за последний год с 14% до 32% возросло количество граждан, которые верят в существование "серьезных конфликтов" между политическим руководством и командованием Вооруженных Сил Украины.

Одновременно, 54% украинцев продолжают считать, что военное и политическое руководство работают в одной команде слаженно.

Социологи опросили 1010 респондентов в разных регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма, — опрашивали граждан в возрасте от 18 лет. 

В КМИС заявили, что несмотря на условия войны и возможную статистическую погрешность, результаты все равно сохраняют "высокую репрезентативность". 

  • Еще в июле 2022 года секретарь СНБО Данилов опроверг слухи о якобы конфликте между президентом Зеленским и главкомом ВСУ Залужным
  • В сентябре прошлого года Залужный заявил, что Зеленский еще в 2019 году согласился, что ему не стоит напрямую вмешиваться в военные решения, так как он никогда не был знаком с военным делом. 
  • В Минобороны сообщали, что в информационном пространстве России и Украины распространяется нарратив, который деструктивно влияет на наступательный потенциал украинского общества – о якобы конфликте между Генштабом ВСУ с одной стороны и Офисом президента и Минобороны – с другой. 

Читайте также: Зеленский не ревнует Залужного, полностью занят войной, менять тоже не собирается — BBC 

Дмитрий Гриниченко
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Владимир ЗеленскийвойнаопроскмисВалерий Залужныйсоциология
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