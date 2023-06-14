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Зеленский не ревнует Залужного, полностью занят войной, менять тоже не собирается — BBC

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 12:02
Зеленский не ревнует Залужного, полностью занят войной, менять тоже не собирается — BBC - Фото
Владимир Зеленский, Андрей Ермак и Валерий Залужный (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

В окружении президента Владимира Зеленского сомневаются, что у главы государства есть ревность к главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному из-за популярности последнего. Об этом сказано в материале BBC News Украина о военачальнике.

По словам источника в окружении Зеленского, он глубоко сомневается, что у президента есть время на какую-либо ревность к Залужному. 

"Он на 102% погружен в вопросы войны, в переговоры по поводу предоставления Украине западного оружия, а не сидит и оценивает какие-то рейтинги", — говорит человек из окружения главы государства.

Также он отметил, что вопрос якобы отставки Залужного или его перевода на другую должность не рассматривается. 

"Есть определенная вертикаль, она стабилизировалась, смысла ничего менять нет", — резюмировал источник.

Еще в июле 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг слухи о якобы конфликте между Зеленским и Залужным. 

В сентябре прошлого года Залужный заявил, что Зеленский еще в 2019 году согласился, что ему не стоит напрямую вмешиваться в военные решения, так как он никогда не был знаком с военным делом. 

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Дмитрий Гриниченко
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Владимир ЗеленскийвойнаВалерий Залужныйгенштабофис президента
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