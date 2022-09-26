Зеленский согласился, что прямые военные решения должны принимать генералы — Залужный

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский, еще в 2019 году согласился, что ему не стоит напрямую вмешиваться в военные решения, так как он никогда не был знаком с военным делом. Об этом украинский генерал заявил в интервью журналу Time.

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По его словам, когда Зеленский вступил в должность президента в 2019 году, то ему выпало информировать нового главу государства о военных операциях и командных структурах.

Отмечается, что Залужный знал, что Зеленский никогда не служил в армии и не собирался обучать его тактическим тонкостям ведения войны.

"Ему нужно разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве мостов", — сказал генерал. К удивлению Залужного, Зеленский, похоже, согласился с этим, говорится в материале.

Журнал приводит слова бывшего помощника министра обороны Алексея Мельника, который заявил, что Зеленский позволил генералам "управлять балом" без прямого вмешательства в военные дела.

Также издание упоминает слухи о якобы конфликте между Зеленским и Залужным, однако дает комментарий советника Офиса президента Алексея Арестовича, где он опровергает подобную информацию.

"Так называемый конфликт с Залужным был придуман нашей оппозицией от начала и до конца. С одной стороны, это явно выдумка. С другой стороны, это имеет болезненный эффект, потому что разжигание конфликта между военачальником и главнокомандующим — это катастрофа", — сказал Арестович.

Залужный в начале полномасштабного вторжения России сказал главе Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли, что не планирует эвакуироваться, так как война для него началась еще в 2014 году.

Ранее, комментируя мобилизацию в России, Залужный заявил, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не повлияют на готовность украинцев бороться за свою свободу.

Он считает, что война России против Украины продолжится в 2023 годуи не исключает попытки оккупантов снова атаковать Киев.

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Дмитро Гриниченко

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