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"Я тебя не понимаю". Залужный после 24 февраля сказал Милли, что не планирует эвакуацию

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 15:08
Валерий Залужный (Фото: EPA)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный в начале полномасштабного вторжения России сказал главе Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли, что не планирует эвакуироваться, так как война для него началась еще в 2014 году. Об этом украинский генерал заявил в интервью журналу Time.

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По его словам, генерал Милли был "в некотором роде поражен", когда увидел сопротивление Украины. Он спросил Залужного, не планирует ли тот эвакуироваться из Киева, на что получил ответ: "Я тебя не понимаю, для меня война началась в 2014 году, я не бежал тогда и не собираюсь бежать сейчас". 

Также Залужный заявил, что его удивили промахи России, так как противник не отступал и не менял подход к боевым действиям, когда встречал сильное сопротивление или терял возможность пополнения запасов. 

"Они просто загнали своих солдат на бойню. Они выбрали тот сценарий, который мне больше всего подходил", — сказал генерал. 

Читайте также: Залужный и Забродский: Мир должен будет жестко пресечь попытку РФ применить ядерное оружие

Дмитро Гриниченко
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Россия война Валерий Залужный Марк Милли
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