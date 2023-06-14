Зеленський не ревнує Залужного, повністю зайнятий війною, міняти теж не збирається — BBC

В оточенні президента Володимира Зеленського сумніваються, що глава держави має ревнощі до головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного через популярність останнього. Про це йдеться у матеріалі BBC News Україна про воєначальника.

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За словами джерела в оточенні Зеленського, він глибоко сумнівається, що президент має час на якісь ревнощі до Залужного.

"Він на 102% занурений у питання війни, у переговори щодо надання Україні західної зброї, а не сидить і оцінює якісь рейтинги", — каже людина з оточення глави держави.

Також він зазначив, що питання нібито відставки Залужного чи його переведення на іншу посаду не розглядається.

"Є певна вертикаль, вона стабілізувалася, сенсу нічого міняти немає", – резюмував джерело.

Ще в липні 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов спростував чутки про нібито конфлікт між Зеленським та Залужним.

У вересні минулого року Залужний заявив, що Зеленський ще у 2019 році погодився, що йому не варто безпосередньо втручатися у військові рішення, оскільки він ніколи не був знайомий із військовою справою.

Росія протягом травня розганяла фейки, що із Залужним начебто "щось трапилося": то він нібито "в тюрмі", то нібито "на Кіпрі", то нібито "вбитий", то нібито "тяжко поранений". Міноборони спростовувало російську дезінформацію, але пропагандисти країни-агресора не вгамовувалися.

25 травня полковник ЗСУ Штефан опублікував перше відео із головкомом.

Залужний з посмішкою передав ще один привіт. Нове відео з головкомом ЗСУ.

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