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Зеленський не ревнує Залужного, повністю зайнятий війною, міняти теж не збирається — BBC

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 12:02
Зеленський не ревнує Залужного, повністю зайнятий війною, міняти теж не збирається — BBC - Фото
Володимир Зеленський, Андрій Єрмак та Валерій Залужний (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

В оточенні президента Володимира Зеленського сумніваються, що глава держави має ревнощі до головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного через популярність останнього. Про це йдеться у матеріалі BBC News Україна про воєначальника.

За словами джерела в оточенні Зеленського, він глибоко сумнівається, що президент має час на якісь ревнощі до Залужного.

"Він на 102% занурений у питання війни, у переговори щодо надання Україні західної зброї, а не сидить і оцінює якісь рейтинги", — каже людина з оточення глави держави.

Також він зазначив, що питання нібито відставки Залужного чи його переведення на іншу посаду не розглядається.

"Є певна вертикаль, вона стабілізувалася, сенсу нічого міняти немає", – резюмував джерело.

Ще в липні 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов спростував чутки про нібито конфлікт між Зеленським та Залужним.

У вересні минулого року Залужний заявив, що Зеленський ще у 2019 році погодився, що йому не варто безпосередньо втручатися у військові рішення, оскільки він ніколи не був знайомий із військовою справою.

  • Росія протягом травня розганяла фейки, що із Залужним начебто "щось трапилося": то він нібито "в тюрмі", то нібито "на Кіпрі", то нібито "вбитий", то нібито "тяжко поранений". Міноборони спростовувало російську дезінформацію, але пропагандисти країни-агресора не вгамовувалися.

  • 25 травня полковник ЗСУ Штефан опублікував перше відео із головкомом.

  • Залужний з посмішкою передав ще один привіт. Нове відео з головкомом ЗСУ.

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Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийвійнаОфіс президентаГенштабВалерій Залужний
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