Нардеп Арьев заявил об "увольнении" Залужного, а затем опроверг это. В Раде отреагировали

Народный депутат от партии Европейская Солидарность Владимир Арьев заявил в своем Facebook, якобы министр обороны внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Впоследствии он удалил это сообщение и опубликовал опровержение. Его сообщение успела распространить российская пропаганда и некоторые украинские ресурсы.

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Арьев заявил, будто он получил информацию "из надежного источника", что министр обороны внес представление на Ставку верховного главнокомандующего об увольнении главнокомандующего ВСУ.

Дополнительных доказательств нардеп не приводил и назвал якобы "отставку" главкома элементом давления и шантажа.

Впоследствии Арьев удалил этот пост и опубликовал опровержение.

"Сейчас из многих источников говорят, что это не так", – написал он насчет своего предыдущего сообщения о якобы представлении на увольнение Залужного.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что некоторые народные депутаты "в погоне за хайпом пренебрегают вопросами национальной безопасности". Его пост появился после заявлений Арьева, в нем не указывается, о каких конкретно нардепах идет речь.

"В период военного положения следует понимать, что информация такое же оружие, как и артиллерия. А свобода слова влечет также и обязанность проверять информацию, а не просто болтать, преследуя политическую целесообразность. Демонстрируя свою безответственность и отсутствие информационной гигиены, вы работаете на врага", – написал он.

Политик отметил, что война еще не закончилась, а до выборов еще далеко, и призвал "опомниться".

Сообщение Арьева о якобы "увольнении" главнокомандующего активно распространили российские СМИ, вот пример:

LIGA.net обратилась за комментариями в Офис президента и Министерство обороны, пока ответа нет.

16 октября Киевский международный институт социологии опубликовал опрос, согласно которому количество украинцев, верящих в "конфликт" между военным и политическим руководством, выросло за последний год с 14% до 32%.

В июле 2022 года секретарь СНБО Данилов опроверг слухи о якобы конфликте между президентом Зеленским и главкомом ВСУ Залужным.

В Минобороны в августе того же года сообщали, что в информационном пространстве России и Украины распространяется нарратив, который деструктивно влияет на наступательный потенциал украинского общества – якобы о конфликте между Генштабом ВСУ с одной стороны и Офисом президента и Минобороны – с другой.

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