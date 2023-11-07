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Умеров – на вброс об "увольнении" Залужного: Ничем не лучше, чем российские пропагандисты

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 20:45
Умеров – на вброс об
Рустем Умеров (Фото: Facebook должностного лица)

Некоторые "нечистоплотные политики" пытаются расколоть украинское общество, информационная война является составляющей агрессии РФ, заявил министр обороны Рустем Умеров. Ранее народный депутат от Европейской Солидарности Владимир Арьев заявил, якобы министр обороны внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, впоследствии политик удалил сообщение.

"Об очередном информационном вбросе от одного из депутатов. Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество — это ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты", – написал Умеров.

По его словам, информационная война является составной частью российской агрессии против Украины: "Не стоит становиться в ней пешками и тем более помощниками".

"Всем в стране сегодня следует сосредоточиться на вопросах обороны и делать все, чтобы усилить наше государство", – подытожил Министр обороны.

  • Арьев заявил, что якобы он получил информацию "из надежного источника", что министр обороны внес представление на Ставку верховного главнокомандующего об увольнении главнокомандующего ВСУ. Впоследствии нардеп удалил это сообщение и опубликовал опровержение.
  • Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук написал, что некоторые народные депутаты "в погоне за хайпом пренебрегают вопросами национальной безопасности". Он отметил, что война еще не закончилась, а до выборов еще далеко, и призвал "опомниться".
  • Ранее, 16 октября, Киевский международный институт социологии опубликовал опрос, согласно которому количество украинцев, верящих в "конфликт" между военным и политическим руководством, выросло за последний год с 14% до 32%.

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Артём Джерипа
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