Член оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко (фракция Голос) прокомментировал для LIGA.net высказывание члена фракции Слуга народа Марьяны Безуглой, что главнокомандующий Валерий Залужный должен уйти в отставку якобы потому, что не предоставил Раде свои планы относительно ведения войны.

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Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности от СН Марьяна Безуглая считает, что руководство ВСУ "должно уйти". Она утверждает, что Главнокомандующий ВСУ Залужный не смог предоставить план замысла на 2024 год.

По мнению Костенко, выпад Безуглой следует воспринимать как попытку дискредитации Залужного.

Он также подробно остановился на том, какие планы и кому должен предоставлять главнокомандующий, а также на том, в состоянии ли руководство фракции Слуга народа влиять на то, что озвучивают депутаты фракции.

Россияне с начала широкомасштабного вторжения используют нарратив о якобы конфликте между политическим и военным руководством Украины, иногда эта дезинформация тиражируется и внутренними силами в Украине.

7 ноября 2023 года нардеп Владимир Арьев заявил, что министр обороны внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ, но впоследствии удалил это сообщение и опубликовал опровержение. Его сообщение успела распространить российская пропаганда и некоторые украинские ресурсы. Впоследствии на это отреагировал министр обороны.

В сети появились фейковые материалы, на которых подделали голос и видео с Залужным. В нем оккупанты снова делали вбросы о якобы конфликте главкома с президентом.

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