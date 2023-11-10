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Ермак: Я не слышал, чтобы Зеленский хотел заменить Залужного. Такой информации у меня нет

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 10:29
Ермак: Я не слышал, чтобы Зеленский хотел заменить Залужного. Такой информации у меня нет - Фото
Андрей Ермак и Валерий Залужный (Фото: Андрей Ермак/Telegram)

Глава Офиса президента Андрей Ермак опроверг информацию о том, что президент Владимир Зеленский якобы хочет заменить главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного. Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук.

По его словам, в украинском военно-политическом руководстве есть и сохраняется единство. 

"У нас единая позиция — победить в войне. Идет постоянный диалог, постоянная работа 24/7", — сказал Ермак.

Он отметил, что "не слышал о том, чтобы Зеленский хотел заменить Залужного".

"У меня нет такой информации. Мы думаем, как победить в этой войне и делаем все ежедневно, чтобы это произошло", — заявил глава ОП.

  • Россияне с начала широкомасштабного вторжения используют нарратив о якобы конфликте между политическим и военным руководством Украины, иногда эта дезинформация тиражируется и внутренними силами в Украине.
  • 7 ноября 2023 года нардеп Владимир Арьев заявил, что министр обороны внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ, но впоследствии удалил это сообщение и опубликовал опровержение. Его сообщение успела распространить российская пропаганда и некоторые украинские ресурсы. Впоследствии на это отреагировал министр обороны.
  • В сети появились фейковые материалы, на которых подделали голос и видео с главнокомандующим ВСУ Залужным. В нем оккупанты снова делали вбросы о якобы конфликте главкома с президентом.

Смотрите также: ИПСО о Залужном. "Зеленский должен поставить точку" – медиаэксперт

Дмитрий Гриниченко
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