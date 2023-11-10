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Єрмак: Я не чув, щоб Зеленський хотів замінити Залужного. Такої інформації у мене немає

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 10:29
Єрмак: Я не чув, щоб Зеленський хотів замінити Залужного. Такої інформації у мене немає - Фото
Андрій Єрмак і Валерій Залужний (Фото: Андрій Єрмак/Telegram)

Глава Офісу президента Андрій Єрмак спростував інформацію про те, що президент Володимир Зеленський нібито хоче замінити головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Про це він повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За його словами, в українському військово-політичному керівництві є та зберігається єдність.

"У нас єдина позиція – перемогти у війні. Йде постійний діалог, постійна робота 24/7", – сказав Єрмак.

Він зазначив, що "не чув про те, щоб Зеленський хотів замінити Залужного".

"У мене немає такої інформації. Ми думаємо, як перемогти у цій війні й робимо все щодня, щоб це сталося", – заявив голова ОП.

  • Росіяни з початку широкомасштабного вторгнення використовують наратив про нібито конфлікт між політичним і військовим керівництвом України, іноді ця дезінформація тиражується і внутрішніми силами в Україні.
  • 7 листопада 2023 року нардеп Володимир Ар'єв заявив, що міністр оборони вніс подання про звільнення головнокомандувача ЗСУ, але згодом видалив це повідомлення й опублікував спростування. Його повідомлення встигла поширити російська пропаганда та деякі українські ресурси. Згодом на це відреагував Міністр оборони.
  • У мережі з'явилися фейкові матеріали, на яких підробили голос і відео з головнокомандувачем ЗСУ Залужним. У ньому окупанти знову робили вкидання про нібито конфлікт головкома з президентом.

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Дмитро Гриниченко
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