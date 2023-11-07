RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Окупанти запустили фейкові "звернення" головнокомандувача Залужного – побратим головкома

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 23:50
Окупанти запустили фейкові
Дипфейковий "Валерій Залужний" (Скриншот з відео)

У мережі з'явилися фейкові матеріали, на яких підробили голос та відео з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Про це повідомив полковник ЗСУ, побратим Залужного Анатолій "Штірліц" Штефан.

"В мережі з'явився ФЕЙК. Зробили його орки [росіяни] або... коряво, але хом'ячки почали молитися. Аналізуючи ситуацію, впевнений, що далі будуть з'являтися інші відео, аудіо та, можливо, записи телефонних розмов", – написав він.

Він зазначив, що фейків та інших вкидів буде більше, і закликав довіряти лише перевіреним джерелам та вмикати критичне мислення.

ДОВІДКА. Дипфейк (Deepfake) – це генеровані комп'ютером реалістичні зображення та відео, що базуються на реальному шаблоні. Цю технологію використовують для поєднання і накладення одних зображень та відео на інші зображення або відеоролики. Також за цією технологією можна підробити й голос.

На першому відео фейковий "Залужний" каже текст, який відсилає до загибелі помічника головкома Геннадія Частякова.

Російські пропагандисти поширюють дезінформацію, нібито він загинув унаслідок замаху, МВС офіційно повідомило про нещасний випадок через необережне поводження з боєприпасами.

Згодом Штефан написав про другий відеофейк: "Мосфільм намагається увімкнутись, але їхній цирк крім сміху нічого не викликає".

На другому матеріалі окупанти вклали у вуста дипфейку "Залужного" дезінформацію, нібито президент причетний до загибелі помічника головкома, також там педалюється тема буцімто конфлікту між Залужним та Володимиром Зеленським, дезінформація про втрати ЗСУ та лунають заклики до державного перевороту.

Головнокомандувач ЗСУ має верифіковані офіційні акаунти у соцмережах, через які й інформує про свою роботу: ось його Telegram та Facebook.

  • Росіяни з початку широкомасштабного вторгнення використовують наратив про буцімто конфлікт між політичним та військовим керівництвом України, іноді ця ж дезінформація тиражується і внутрішніми силами в Україні.
  • 7 листопада нардеп Володимир Ар'єв заявив, нібито міністр оборони вніс подання про звільнення головнокомандувача ЗСУ, але згодом видалив цей допис і опублікував спростування. Його повідомлення встигла поширити російська пропаганда та деякі українські ресурси.
  • Глава Міноборони Рустем Умєров повідомив, що деякі "нечистоплотні політики" намагаються розколоти українське суспільство, інформаційна війна є складовою агресії РФ.

Читайте також: Дипфейк Скарлетт Йоганссон використали для реклами ШІ. Акторка подала до суду

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнадезінформаціяфейкВалерій Залужнийанатолій штефандипфейк

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 