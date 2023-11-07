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Загибель помічника Залужного. МВС: Син у тяжкому стані. Блокпости потрібні, аби такого не було

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 10:59
Загибель помічника Залужного. МВС: Син у тяжкому стані. Блокпости потрібні, аби такого не було - Фото
Мар'яна Рева (Фото: скриншот із відео)

Головною версією загибелі помічника головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного Геннадія Частякова правоохоронці вважають необережне поводження з боєприпасами. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева.

За її словами, розслідування проводиться за фактом необережного поводження з боєприпасами.

"Не виключено, що ця справа буде перекваліфікована, якщо з'являться нові докази", — сказала Рева.

Вона зазначила, що постраждалий 13-річний син загиблого перебуває у тяжкому стані під наглядом лікарів, донька Частякова зазнала незначних травм.

"Ми закликаємо не зберігати вдома боєприпаси. Для цього і працює поліція на блокпостах, проводяться перевірки, аби такого не було. Вся зброя має бути зареєстрована", — резюмувала чиновниця.

  • Увечері 6 листопада Нацполіція повідомила, що у Київській області внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець ЗСУ. Головнокомандувач Залужний написав, що це був його помічник та близький друг Геннадій Частяков, і трагедія сталася у його день народження через вибухівку в одному із подарунків.
  • Згодом джерело LIGA.net повідомило, що Частяков загинув внаслідок нещасного випадку.
  • МВС про помічника Залужного: Гранату в руки взяв син, але військовий забрав її і висмикнув кільце.

Читайте також: Глава Патрульної поліції "Маршал" пояснив обшуки військових на блокпостах: Превентивні заходи

Дмитро Гриниченко
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війназброямвсгеннадій частяковблокпостиМар'яна Рева
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