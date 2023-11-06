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Помічник Залужного загинув унаслідок нещасного випадку – джерело

Этот материал также доступен на русском
06.11.2023, 21:39
Помічник Залужного загинув унаслідок нещасного випадку – джерело - Фото
Геннадій Частяков (Фото: Вікна)

Помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков загинув унаслідок нещасного випадку, повідомило джерело LIGA.net у правоохоронних органах.

Співрозмовник зазначив, що причиною смерті став вибух гранати.

"З вірогідністю 99,9% це трагічний випадок. Йому подарували на день народження бойові гранати, одна з яких здетонувала при необережному поводженні", – повідомив він. 

Джерело заявило, що слідство триває, але наразі немає підстав говорити "ні про замах, ні про російський слід".

ДОПОВНЕНО.

"За тією інформацією, яка надійшла від поліції та слідчо-оперативної групи, що прибула на місце виклику, це був підрив унаслідок необережного поводження з боєприпасом", – заявила в етері телеканалу Еспресо представниця МВС Мар'яна Рева.

  • Ввечері 6 листопада Нацполіція повідомила, що у Київській області унаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець ЗСУ. Головнокомандувач Залужний написав, що це був його помічник і близький друг Геннадій Частяков і трагедія сталася в його день народження через вибухівку в одному з подарунків.

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Артем Джеріпа, Юрій Смірнов
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війнаВалерій Залужнийгранатагеннадій частяков
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