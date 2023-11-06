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Помощник Залужного погиб в результате несчастного случая – источник

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 21:39
Помощник Залужного погиб в результате несчастного случая – источник - Фото
Геннадий Частяков (Фото: Окна)

Помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате несчастного случая, сообщил источник LIGA.net в правоохранительных органах.

Собеседник отметил, что причиной смерти стал взрыв гранаты.

"С вероятностью 99,9% – это трагический случай. Ему подарили на день рождения боевые гранаты, одна из которых сдетонировала при неосторожном обращении", – сообщил он.

Источник заявил, что следствие продолжается, но пока нет оснований говорить "ни о покушении, ни о российском следе".

ДОПОЛНЕНО.

"По той информации, которая поступила от полиции и прибывшей на место вызова следственно-оперативной группы, это был подрыв вследствие неосторожного обращения с боеприпасом", – заявила в эфире телеканала Эспрессо представительница МВД Марьяна Рева.

  • Вечером 6 ноября Нацполиция сообщила, что в Киевской области в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий ВСУ. Главнокомандующий Залужный написал, что это был его помощник и близкий друг Геннадий Частяков и трагедия произошла в его день рождения из-за взрывчатки в одном из подарков.

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Артём Джерипа, Юрий Смирнов
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войнагранатаВалерий Залужныйгеннадий частяков

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