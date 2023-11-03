Глава Патрульной полиции "Маршал" объяснил обыски военных на блокпостах: Превентивные меры

Начальник Патрульной полиции Евгений "Маршал" Жуков объяснил обыски военных на блокпостах "превентивными мерами". Об этом он сообщил в интервью на канале Pressing.

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По его словам, конфликты полиции и военных, которые возникают на блокпостах, являются "неправильными".

Он упомянул недавний инцидент, когда в Харьковской области бойцы спецподразделения KRAKEN угрожали оружием полицейским и требовали прекратить проверять их автомобили.

"Было, наверное, какое-то напряжение между военными и воинской службой правопорядка. У полиции нет задачи останавливать военных намеренно. Я так понимаю, что была ситуация с ВСП, видимо, у людей не выдержали нервы. Конечно, можно было бы друг друга пострелять, но кто бы от этого выиграл? Мы тоже можем поставить пулеметы, но что это изменит? Так нельзя делать", — сказал Жуков.

Генерал отметил, что многие военные были гражданскими до большой войны, и после возвращения с фронта им могут не нравиться обыски машин, но "нужно понимать, что не все хорошие".

"Везут гранаты, гранатометы, у нас была ситуация, когда военный продавал танк Т-80 за $35 000. Все эти чуваки что-то везут. Есть нормальные, им не нравится, когда их обыскивают. А есть ненормальные, которые заезжают в тыловую зону с оружием, которое могут применить против гражданских и правоохранителей. Недавно остановили машину с российской ракетой, иностранцы везли. Это превентивная деятельность", — резюмировал начальник Патрульной полиции.

4 октября Украинская правда опубликовала расследование в отношении киевского ресторана и караоке-бара Boho Club, который продолжает работать с ночи до утра, несмотря на комендантский час.

В полиции Киева сказали, что в заведение правоохранители "силой" зайти не могут, потому что нет таких полномочий.

После этого министр Игорь Клименко сказал, что МВД будет инициировать введение штрафов для заведений, работающих в комендантский час.

Рада и полиция согласовали штрафы за нарушение комендантского часа: законопроект.

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