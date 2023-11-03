UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава Патрульной полиции "Маршал" объяснил обыски военных на блокпостах: Превентивные меры

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 10:22
Глава Патрульной полиции
Евгений "Маршал" Жуков (Фото: скриншот с видео)

Начальник Патрульной полиции Евгений "Маршал" Жуков объяснил обыски военных на блокпостах "превентивными мерами". Об этом он сообщил в интервью на канале Pressing.

По его словам, конфликты полиции и военных, которые возникают на блокпостах, являются "неправильными". 

Он упомянул недавний инцидент, когда в Харьковской области бойцы спецподразделения KRAKEN угрожали оружием полицейским и требовали прекратить проверять их автомобили.

"Было, наверное, какое-то напряжение между военными и воинской службой правопорядка. У полиции нет задачи останавливать военных намеренно. Я так понимаю, что была ситуация с ВСП, видимо, у людей не выдержали нервы. Конечно, можно было бы друг друга пострелять, но кто бы от этого выиграл? Мы тоже можем поставить пулеметы, но что это изменит? Так нельзя делать", — сказал Жуков.

Генерал отметил, что многие военные были гражданскими до большой войны, и после возвращения с фронта им могут не нравиться обыски машин, но "нужно понимать, что не все хорошие".

"Везут гранаты, гранатометы, у нас была ситуация, когда военный продавал танк Т-80 за $35 000. Все эти чуваки что-то везут. Есть нормальные, им не нравится, когда их обыскивают. А есть ненормальные, которые заезжают в тыловую зону с оружием, которое могут применить против гражданских и правоохранителей. Недавно остановили машину с российской ракетой, иностранцы везли. Это превентивная деятельность", — резюмировал начальник Патрульной полиции.

  • 4 октября Украинская правда опубликовала расследование в отношении киевского ресторана и караоке-бара Boho Club, который продолжает работать с ночи до утра, несмотря на комендантский час.
  • В полиции Киева сказали, что в заведение правоохранители "силой" зайти не могут, потому что нет таких полномочий.
  • После этого министр Игорь Клименко сказал, что МВД будет инициировать введение штрафов для заведений, работающих в комендантский час.
  • Рада и полиция согласовали штрафы за нарушение комендантского часа: законопроект. 

Читайте также: Смертельное ДТП на блокпосту в Киеве. Водителя арестовали без права внесения залога

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаблокпостыобыскипатрульная полицияевгений жуков
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 