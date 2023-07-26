Смертельное ДТП на блокпосту в Киеве. Водителя арестовали без права внесения залога

Водитель Volkswagen, который ночью 25 июля наехал на военных, несших службу на блокпосту в Киеве, в результате чего один из них погиб, взяли под стражу на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Ночью 25 июля 23-летний водитель легкового автомобиля Volkswagen наехал на военнослужащих Нацгвардии, которые несли службу на посту. Один из нацгвардейцев погиб, еще один – госпитализирован в тяжелом состоянии.

Кроме того, после наезда Volkswagen столкнулся еще с двумя автомобилями, в одном из которых также находился военный, ему оказана медицинская помощь на месте.

Водитель был задержан на месте.

Около полуночи 26 мая в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосту.

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