В Киеве пьяный судья Тандыр сбил насмерть 23-летнего нацгвардейца на блокпосту — фото

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В Киеве пьяный глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосту. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.

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Около полуночи 26 мая Тандыр ехал по Берестейскому проспекту на машине Lexus и насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии.

Судья, по данным источника, был в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители задержали виновника ДТП.

LIGA.net обратилась за комментарием в Государственное бюро расследований, которое занимается делами судей, — там пообещали предоставить информацию позже.

ОБНОВЛЕНО в 09:50. В ГБР подтвердили информацию о ДТП с судьей райсуда Киевской области, не называя имени. От проведения осмотра на состояние опьянения в медицинском учреждении он отказался, заявили в бюро.

Принимаются процессуальные меры по принудительному изъятию биологических образцов у судьи. Назначены необходимые судебные экспертизы. Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 10 лет за решеткой.

22 февраля 2023 года нардеп Александр Трухин в суде признал свою вину в попытке подкупить полицейских после ДТП с пострадавшими, на следующий день Верховная Рада лишила его мандата.

7 апреля в ДТП погиб бывший народный депутат четырех созывов Владимир Стретович.

ДТП с депутаткой Киевсовета: Суд изъял у Арьевой права.

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