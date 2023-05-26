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В Киеве пьяный судья Тандыр сбил насмерть 23-летнего нацгвардейца на блокпосту — фото

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26.05.2023, 09:22
В Киеве пьяный судья Тандыр сбил насмерть 23-летнего нацгвардейца на блокпосту — фото - Фото
Алексей Тандыр (Фото: пресс-служба Макаровского суда)
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В Киеве пьяный глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосту. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.

Около полуночи 26 мая Тандыр ехал по Берестейскому проспекту на машине Lexus и насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии.

Судья, по данным источника, был в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители задержали виновника ДТП. 

Алексей Тандыр на месте ДТП (Фото: dtp.kiev/Telegram)

LIGA.net обратилась за комментарием в Государственное бюро расследований, которое занимается делами судей, — там пообещали предоставить информацию позже.

ОБНОВЛЕНО в 09:50. В ГБР подтвердили информацию о ДТП с судьей райсуда Киевской области, не называя имени. От проведения осмотра на состояние опьянения в медицинском учреждении он отказался, заявили в бюро.

Фото с места ДТП с Тандыром (Фото: Госбюро расследований)

Принимаются процессуальные меры по принудительному изъятию биологических образцов у судьи. Назначены необходимые судебные экспертизы. Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 10 лет за решеткой. 

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Дмитрий Гриниченко, Юрий Смирнов
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