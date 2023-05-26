У Києві п'яний суддя Тандир збив на смерть 23-річного нацгвардійця на блокпосту — фото
У Києві п'яний голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпосту. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах.
Близько опівночі 26 травня Тандир їхав Берестейським проспектом машиною Lexus і на смерть збив 23-річного військовослужбовця Нацгвардії.
Суддя, за даними джерела, був у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці затримали винуватця ДТП.
LIGA.net звернулася за коментарем до Державного бюро розслідувань, яке займається справами суддів, — там пообіцяли надати інформацію пізніше.
ОНОВЛЕНО о 09:50. У ДБР підтвердили інформацію про ДТП із суддею райсуду Київської області, не називаючи імені. Від проведення огляду на стан сп'яніння у медичній установі він відмовився, заявили у бюро.
Вживаються процесуальні заходи щодо примусового вилучення біологічних зразків у судді. Призначено необхідні судові експертизи. Санкція статті передбачає покарання терміном до 10 років за ґратами.
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