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У Києві п'яний суддя Тандир збив на смерть 23-річного нацгвардійця на блокпосту — фото

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26.05.2023, 09:22
У Києві п'яний суддя Тандир збив на смерть 23-річного нацгвардійця на блокпосту — фото - Фото
Олексій Тандир (Фото: пресслужба Макарівського суду)
доповнено

У Києві п'яний голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпосту. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах.

Близько опівночі 26 травня Тандир їхав Берестейським проспектом машиною Lexus і на смерть збив 23-річного військовослужбовця Нацгвардії.

Суддя, за даними джерела, був у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці затримали винуватця ДТП.

Олексій Тандир на місці ДТП (Фото: dtp.kiev/Telegram)

LIGA.net звернулася за коментарем до Державного бюро розслідувань, яке займається справами суддів, — там пообіцяли надати інформацію пізніше.

ОНОВЛЕНО о 09:50. У ДБР підтвердили інформацію про ДТП із суддею райсуду Київської області, не називаючи імені. Від проведення огляду на стан сп'яніння у медичній установі він відмовився, заявили у бюро.

Фото з місця ДТП з Тандиром (Фото: Держбюро розслідувань)

Вживаються процесуальні заходи щодо примусового вилучення біологічних зразків у судді. Призначено необхідні судові експертизи. Санкція статті передбачає покарання терміном до 10 років за ґратами.

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Дмитро Гриниченко, Юрій Смірнов
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