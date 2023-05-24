ДТП із депутаткою Київради: Суд вилучив у Ар'євої права

Суд ухвалив тимчасово вилучити посвідчення водія у депутатки Київради, яку підозрюють у скоєнні ДТП у стані наркотичного сп'яніння. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Повідомляється, що Шевченківський районний суд Києва на два місяці обмежив право керування транспортним засобом депутатки Київради, яка підозрюється у скоєнні ДТП у стані наркотичного сп'яніння з тяжкими наслідками.

Суд також ухвалив вилучити у підозрюваної посвідчення водія та передати його на зберігання слідчому на період тимчасового обмеження.

ДТП сталося у Києві 27 листопада 2022 року. Слідство стверджує, що підозрювана керувала автомобілем у стані наркотичного сп'яніння і на пішохідному переході збила жінку-пішохода, заподіявши їй тяжких тілесних ушкоджень.

Як стало відомо 23 травня, йдеться про ДТП за участю депутатки Ярини Ар'євої з фракції Європейська солідарність, яка підтвердила, що стала учасницею ДТП, проте заперечує, що була "під наркотиками". У прокуратурі, однак, сьогодні заявили, що зібрано всі необхідні підтвердження.

Ар'єва – донька депутата Верховної Ради Володимира Ар'єва з парламентської фракції Європейська солідарність.

22 лютого 2023 року нардеп Олександр Трухін у суді визнав свою провину у спробі підкупити поліціянтів після ДТП із постраждалими, наступного дня Верховна Рада позбавила його мандата.

7 квітня в ДТП загинув колишній народний депутат чотирьох скликань Володимир Стретович.

Також читайте: Нардеп від Слуги народу повідомив, що став учасником смертельної ДТП

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.