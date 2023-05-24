ДТП с депутаткой Киевсовета: Суд изъял у Арьевой права

Суд постановил временно изъять водительские права у депутатки Киевсовета, которую подозревают в совершении ДТП в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Сообщается, что Шевченковский районный суд Киева на два месяца ограничил право управления транспортным средством депутатки Киевсовета, подозреваемой в совершении ДТП в состоянии наркотического опьянения с тяжелыми последствиями.

Суд также постановил изъять у подозреваемой водительское удостоверение и передать его на хранение следователю на период временного ограничения.

ДТП произошло в Киеве 27 ноября 2022 года. Следствие утверждает, что подозреваемая управляла автомобилем в состоянии наркотического опьянения и на пешеходном переходе сбила женщину-пешехода, нанеся ей тяжелые телесные повреждения.

Как стало известно 23 мая, речь идет о ДТП с участием депутатки Ярины Арьевой из фракции Европейской солидарности, которая подтвердила, что стала участницей ДТП, однако отрицает, что была "под наркотиками". В прокуратуре, однако, сегодня заявили, что собраны все необходимые подтверждения.

Арьева – дочь депутата Верховной Рады Владимира Арьева из парламентской фракции Европейская солидарность.

22 февраля 2023 года нардеп Александр Трухин в суде признал свою вину в попытке подкупить полицейских после ДТП с пострадавшими, на следующий день Верховная Рада лишила его мандата.

7 апреля в ДТП погиб бывший народный депутат четырех созывов Владимир Стретович.

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