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Нардеп от Слуги народа сообщил, что стал участником смертельного ДТП

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2023, 23:17
Нардеп от Слуги народа сообщил, что стал участником смертельного ДТП - Фото
Владимир Гевко (Фото - Facebook Володимир Гевко)

Заместитель главы комитета по бюджету Верховной Рады Владимир Гевко  (фракция Слуга народа) стал участником ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщил в Facebook сам Гевко. 

Гевко написал, что "сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось трагедией. Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли".

Депутат выразил соболезнования родным и близким погибшего и попросил у них прощения. Он также заявил, что сделает все, что в его силах, чтобы семья погибшего получила поддержку и помощь. 

По словам Гевко, он полностью сотрудничает со следствием, прошел все проверки на алкоголь и наркотики, сдал все необходимые анализы и готов участвовать во всех следственных и процессуальных действиях.

Гевко избран народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва по 167 округу (Тернопольская область) от партии Слуга народа. 

  • 23 февраля 2023 года нардеп Александр Трухин подал заявление о сложении мандата после того, как признал вину в попытке подкупить полицейских после совершения ДТП с пострадавшими.
Сергій Бережний
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