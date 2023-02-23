Трухин сложит мандат, заявление уже в Раде — фото

Народный депутат Александр Трухин подал заявление о сложении мандата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

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"Соответствующее постановление уже внес регламентный Комитет Верховной Рады и зал рассмотрит его на ближайшем заседании", — говорится в сообщении.

22 февраля Трухин в суде признал свою вину в попытке подкупить полицейских после совершения ДТП с пострадавшими. Прокурор заявил, что нардеп будет лишен мандата.

Адвокат Трухина подтвердил намерение депутата подписать соглашение и сложить мандат.

Мілана Головань

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