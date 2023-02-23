Трухин сложит мандат, заявление уже в Раде — фото
23.02.2023, 13:17
Александр Трухин (Фото: пресс-служба Слуги народа)
Народный депутат Александр Трухин подал заявление о сложении мандата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Соответствующее постановление уже внес регламентный Комитет Верховной Рады и зал рассмотрит его на ближайшем заседании", — говорится в сообщении.
22 февраля Трухин в суде признал свою вину в попытке подкупить полицейских после совершения ДТП с пострадавшими. Прокурор заявил, что нардеп будет лишен мандата.
Адвокат Трухина подтвердил намерение депутата подписать соглашение и сложить мандат.
- ДТП с Трухиным, где были пострадали, произошло еще 23 августа 2021 года . После ДТП ряд СМИ сняли за деньги публикацию об аварии.
- 1 февраля появилось видео УП, где Трухин предлагает полиции "150 000" , хочет уйти с места аварии и уверяет, что не был за рулем. Трухин заявил, что не собирается сдавать мандат . Глава СН Елена Шуляк исключила его из партии .
- 7 сентября Трухину сообщили о подозрении в попытке подкупа полицейских. Нардеп попросил приостановить его членство во фракции СН на время расследования.
- 22 декабря дело нардепа Трухина отправили в суд .
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии