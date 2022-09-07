НАБУ объявило о подозрении Трухину. Теперь нардеп хочет на время "уйти" из Слуги народа
Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении нардепу в попытке подкупа полицейских, сообщает пресс-служба Бюро. Нардеп Александр Трухин подтвердил, что получил подозрение, и просит приостановить его членство во фракции Слуги народа на время расследования.
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По версии следствия, депутат в августе 2021-го предложил полицейским взятку в размере "150 000 единиц без указания денежной единицы", чтобы те разрешили ему покинуть место ДТП.
В начале февраля УП опубликовало видео с боди-камер полицейских, на котором Трухин предлагал полицейским "150 000" и просился отпустить его в лес.
Подозрение объявлено по статье о предложении неправомерной выгоды, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Трухин подтвердил, что получил подозрение и заверил, что прибыл на вручение добровольно. Он также просит главу фракции СН Давида Арахамию приостановить его членство во фракции на время расследовнии.
"Для того, чтобы это дело не бросало тень на репутацию всей нашей команды", – объяснил нардеп.
- ДТП с Трухиным, где были пострадавшие, случилось еще 23 августа 2021 года. После ДТП ряд СМИ сняли за деньги публикацию о нем.
- 1 февраля появилось видео УП, где Трухин предлагает полиции "150 000", хочет уйти с места аварии и уверяет, что не был за рулем. Трухин заявил, что не собирается сдавать мандат.
- Глава СН Елена Шуляк исключила его из партии, а 21 февраля во фракции СН решили начать собирать подписи за исключение Трухина.
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