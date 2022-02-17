Дело Трухина половина украинцев считают "личной ответственностью" Зеленского – опрос КМИС

О подробностях скандального ДТП, участником которого стал нардеп от Слуги народа Александр Трухин, слышали большинство украинцев. Немного более половины опрошенных считают, что президент Владимир Зеленский несет "персональную ответственность" за проступки "слуг народа". Об этом сказано в результатах опроса Киевского международного института социологии. Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что у опроса есть частный заказчик, который пожелал остаться анонимным.

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По данным социологов, 79% знают о деле Трухина, из них хорошо осведомлены – 31,5%, а 47,6% – поверхностно слышали, но не вникали в детали. 19,2% – впервые слышат о скандале с участием нардепа.

У украинцев спросили, кто, по их мнению, пытается повлиять на расследование или замять его:

→ олигархи, с которыми связан Трухин – 33,5%;

→ руководство партии Слуга народа – 32%;

→ Зеленский – 21,2%;

→ руководство МВД – 19,7%;

→ руководство ГБР – 11,6%;

→ рядовые сотрудники, которые занимались расследованием – 9,3%;

→ другое – 3,4%;

→ сложно сказать – 15,2%.

Исследователи поинтересовались у опрошенных, несет ли Зеленский персональную ответственность за такие и подобные действия нардепов от Слуги народа:

→ несет ответственность – 58%;

→ не несет ответственности – 36,9%;

→ сложно ответить – 5,1%.

Опрос проводился по телефону с 5 по 13 февраля 2022 года среди 2004 совершеннолетних по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – от 2,4% (для показателей около 50%) до 1,1% (для показателей около 5%).

СПРАВКА. 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. История . 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. История обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае. Руководство партии Слуга народа долгое время отказывалось комментировать произошедшее. Следствие Нацполиции, которое изначально расследовало ДТП, предположило , что именно Трухин мог быть за рулем автомобиля в момент столкновения, поэтому дело передали в ГБР.

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Яна Катасонова

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