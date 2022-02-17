Дело Трухина половина украинцев считают "личной ответственностью" Зеленского – опрос КМИС
О подробностях скандального ДТП, участником которого стал нардеп от Слуги народа Александр Трухин, слышали большинство украинцев. Немного более половины опрошенных считают, что президент Владимир Зеленский несет "персональную ответственность" за проступки "слуг народа". Об этом сказано в результатах опроса Киевского международного института социологии. Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что у опроса есть частный заказчик, который пожелал остаться анонимным.
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По данным социологов, 79% знают о деле Трухина, из них хорошо осведомлены – 31,5%, а 47,6% – поверхностно слышали, но не вникали в детали. 19,2% – впервые слышат о скандале с участием нардепа.
У украинцев спросили, кто, по их мнению, пытается повлиять на расследование или замять его:
→ олигархи, с которыми связан Трухин – 33,5%;
→ руководство партии Слуга народа – 32%;
→ Зеленский – 21,2%;
→ руководство МВД – 19,7%;
→ руководство ГБР – 11,6%;
→ рядовые сотрудники, которые занимались расследованием – 9,3%;
→ другое – 3,4%;
→ сложно сказать – 15,2%.
Исследователи поинтересовались у опрошенных, несет ли Зеленский персональную ответственность за такие и подобные действия нардепов от Слуги народа:
→ несет ответственность – 58%;
→ не несет ответственности – 36,9%;
→ сложно ответить – 5,1%.
Опрос проводился по телефону с 5 по 13 февраля 2022 года среди 2004 совершеннолетних по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – от 2,4% (для показателей около 50%) до 1,1% (для показателей около 5%).
- 1 февраля 2022 года УП опубликовала видео, снятое на месте ДТП. На нем Трухин хочет уйти с места аварии, предлагает патрульным "150 000" и утверждает, что не был за рулем.
- После этого Арахамия заявил, что Трухину не место во фракции, глава СН Елена Шуляк исключила его из партии, Зеленский поддержал. Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила открыть дело о попытке дать взятку. В ГБР заявили, что у них не было видео патрульных.
- Сам Трухин сказал, что ему стыдно, и заявил о готовности сложить депутатский мандат в том случае, если того будут требовать ситуация и команда СН.
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