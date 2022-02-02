UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Скандал с Трухиным. Зеленский поддержал исключение депутата из Слуги народа

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 12:43
Скандал с Трухиным. Зеленский поддержал исключение депутата из Слуги народа - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский поддержал идею исключения из партии Слуга народа нардепа Александра Трухина, который попал в скандальное ДТП. Об этом он заявил на брифинге, комментируя опубликованное видео, снятое патрульными на месте ДТП.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Что касается господина Трухина и опубликованного видео. Я полностью поддерживаю реакцию Давида Арахамии (главы фракции СН, – ред.) и реакцию партии Слуга народа. Я думаю, что все единогласно поддержат, чтобы уволить Трухина из партии Слуга народа", – сказал он.

Зеленский считает, что эта ситуация – "вопрос справедливости". Он сказал, что все должны быть равными перед законом, несмотря на тяжесть проступка и то, кем является человек – депутатом, чиновником или кем-то другим.

"Во-первых, ты – депутат. Ты являешься примером, а потому должен нести особенную ответственность. Я ожидаю именно такую реакцию наших правоохранителей и депутатов Слуги народа", – добавил он.

В октябре 2021-го Зеленский говорил, что не знает деталей аварии с Трухиным, а в ДТП не произошло чего-то страшного, ведь никто не погиб.

Читайте также: Позиция МВД по ДТП с Трухиным – говорят "не пытался договариваться с Монастырским"

Читайте также: Арахамия инициирует внеочередное заседание Рады из-за уголовных дел нардепов

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дтп Слуга народа Владимир Зеленский авария видео Давид Арахамия Александр Трухин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 