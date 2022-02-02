Скандал с Трухиным. Зеленский поддержал исключение депутата из Слуги народа

Президент Владимир Зеленский поддержал идею исключения из партии Слуга народа нардепа Александра Трухина, который попал в скандальное ДТП. Об этом он заявил на брифинге, комментируя опубликованное видео, снятое патрульными на месте ДТП.

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"Что касается господина Трухина и опубликованного видео. Я полностью поддерживаю реакцию Давида Арахамии (главы фракции СН, – ред.) и реакцию партии Слуга народа. Я думаю, что все единогласно поддержат, чтобы уволить Трухина из партии Слуга народа", – сказал он.

Зеленский считает, что эта ситуация – "вопрос справедливости". Он сказал, что все должны быть равными перед законом, несмотря на тяжесть проступка и то, кем является человек – депутатом, чиновником или кем-то другим.

"Во-первых, ты – депутат. Ты являешься примером, а потому должен нести особенную ответственность. Я ожидаю именно такую реакцию наших правоохранителей и депутатов Слуги народа", – добавил он.

В октябре 2021-го Зеленский говорил, что не знает деталей аварии с Трухиным, а в ДТП не произошло чего-то страшного, ведь никто не погиб.

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Марк Сировой

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