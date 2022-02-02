Скандал с Трухиным. Зеленский поддержал исключение депутата из Слуги народа
Президент Владимир Зеленский поддержал идею исключения из партии Слуга народа нардепа Александра Трухина, который попал в скандальное ДТП. Об этом он заявил на брифинге, комментируя опубликованное видео, снятое патрульными на месте ДТП.
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"Что касается господина Трухина и опубликованного видео. Я полностью поддерживаю реакцию Давида Арахамии (главы фракции СН, – ред.) и реакцию партии Слуга народа. Я думаю, что все единогласно поддержат, чтобы уволить Трухина из партии Слуга народа", – сказал он.
Зеленский считает, что эта ситуация – "вопрос справедливости". Он сказал, что все должны быть равными перед законом, несмотря на тяжесть проступка и то, кем является человек – депутатом, чиновником или кем-то другим.
"Во-первых, ты – депутат. Ты являешься примером, а потому должен нести особенную ответственность. Я ожидаю именно такую реакцию наших правоохранителей и депутатов Слуги народа", – добавил он.
В октябре 2021-го Зеленский говорил, что не знает деталей аварии с Трухиным, а в ДТП не произошло чего-то страшного, ведь никто не погиб.
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- 23 августа 2021-го автомобиль Audi с Трухиным врезался в Ford, который затем протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе – двое детей.
- После инцидента ряд СМИ удалили публикации о ДТП. Сам нардеп не отвечал, был ли за рулем. Руководство фракции и партии СН отказывалось комментировать аварию.
- 1 февраля УП опубликовала видео, снятое на месте ДТП. На нем Трухин хочет уйти с места аварии, предлагает патрульным "150 000" и утверждает, что не был за рулем.
- После этого Арахамия заявил, что Трухину не место во фракции, глава СН Елена Шуляк исключила его из партии, а генпрокурор Ирина Венедиктова поручила открыть дело о попытке дать взятку. В ГБР заявили, что у них не было видео патрульных.
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