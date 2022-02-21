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Во фракции Слуги народа начнут сбор подписей за исключение Трухина и Кузьминых

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 20:59
Во фракции Слуги народа начнут сбор подписей за исключение Трухина и Кузьминых - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Сегодня, 21 февраля, состоялось заседание фракции партии Слуга народа, после которого среди народных депутатов начнут сбор подписей об исключении из состава фракции нардепов Александра Трухина и Сергея Кузьминых. Об этом сообщила в Telegram спикер СН Юлия Палийчук.

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Спикер сообщила, что заседание фракции закончилась и опубликовала заявление ее главы Давида Арахамии.

"Народным депутатам от Слуги народа будут розданы подписные письма для сбора голосов об исключении из своего состава Александра Трухина и Сергея Кузьминых", – сказал Арахамия.

Палийчук отметила, что такая процедура применялась фракцией ранее, в частности, при исключении Людмилы Буймистер и Артема Дмитрука.

СПРАВКА. Депутаты, которых исключили из фракции, могут быть внефракционными, а те, которые самостоятельно покинули фракцию, могут лишиться депутатского мандата по решению партии (если прошли в Раду по спискам).

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Наталия Медведева
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Слуга народа Давид Арахамия Александр Трухин сергей кузьминых
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