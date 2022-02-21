Во фракции Слуги народа начнут сбор подписей за исключение Трухина и Кузьминых
Сегодня, 21 февраля, состоялось заседание фракции партии Слуга народа, после которого среди народных депутатов начнут сбор подписей об исключении из состава фракции нардепов Александра Трухина и Сергея Кузьминых. Об этом сообщила в Telegram спикер СН Юлия Палийчук.
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Спикер сообщила, что заседание фракции закончилась и опубликовала заявление ее главы Давида Арахамии.
"Народным депутатам от Слуги народа будут розданы подписные письма для сбора голосов об исключении из своего состава Александра Трухина и Сергея Кузьминых", – сказал Арахамия.
Палийчук отметила, что такая процедура применялась фракцией ранее, в частности, при исключении Людмилы Буймистер и Артема Дмитрука.
- 1 февраля УП опубликовала видео, снятое на месте ДТП. На нем Трухин хочет уйти с места аварии, предлагает патрульным "150 000" и утверждает, что не был за рулем.
- После этого Арахамия заявил, что Трухину не место во фракции, глава СН Елена Шуляк исключила его из партии, Зеленский поддержал.
- 28 января 2022 года НАБУ заявило, что разоблачило Кузьминых на получении взятки в 558 000 грн. 31 января генеральный прокурор подписала подозрение нардепу.
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