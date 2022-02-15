Участник скандального ДТП Трухин не собирается сдавать мандат, ссылается на доверие людей
Народный депутат фракции Слуга народа Александр Трухин, который стал участником скандального ДТП, не намерен сдавать депутатский мандат. Об этом Трухин заявил в комментарии журналисту BIHUS info.
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Трухин сказал, что у него еще остались незаконченные дела на посту народного депутата.
"Мне мандат доверили люди, я работаю и есть еще определенные невыполненные вещи, которые я должен сделать на посту народного депутата. Поэтому, когда, наверное, закончу, тогда наверно будут какие-то мысли или вопросы… То есть у человека всегда должен быть смысл", – сказал Трухин, отвечая на вопрос о том, собирается ли он сдавать мандат нардепа.
- 1 февраля УП опубликовала видео, снятое на месте ДТП. На нем Трухин хочет уйти с места аварии, предлагает патрульным "150 000" и утверждает, что не был за рулем.
- После этого Арахамия заявил, что Трухину не место во фракции, глава СН Елена Шуляк исключила его из партии, Зеленский поддержал. Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила открыть дело о попытке дать взятку. В ГБР заявили, что у них не было видео патрульных.
- Сам Трухин сказал, что ему стыдно, и заявил о готовности сложить депутатский мандат в том случае, если того будут требовать ситуация и команда СН.
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