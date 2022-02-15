Участник скандального ДТП Трухин не собирается сдавать мандат, ссылается на доверие людей

Народный депутат фракции Слуга народа Александр Трухин, который стал участником скандального ДТП, не намерен сдавать депутатский мандат. Об этом Трухин заявил в комментарии журналисту BIHUS info.

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Трухин сказал, что у него еще остались незаконченные дела на посту народного депутата.

"Мне мандат доверили люди, я работаю и есть еще определенные невыполненные вещи, которые я должен сделать на посту народного депутата. Поэтому, когда, наверное, закончу, тогда наверно будут какие-то мысли или вопросы… То есть у человека всегда должен быть смысл", – сказал Трухин, отвечая на вопрос о том, собирается ли он сдавать мандат нардепа.

СПРАВКА. 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. История . 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием депутата Трухина. Автомобиль Audi, в котором он находился, на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. История обернулась скандалом – десятки СМИ удалили новость об этом случае. Руководство партии Слуга народа долгое время отказывалось комментировать произошедшее. Следствие Нацполиции, которое изначально расследовало ДТП, предположило , что именно Трухин мог быть за рулем автомобиля в момент столкновения, поэтому дело передали в ГБР.

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Наталия Медведева

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