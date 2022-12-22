Попытка подкупа полицейских. Дело нардепа Трухина отправили в суд

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил в суд обвинительный акт против народного депутата Александра Трухина (Слуга народа), которого обвиняют в попытке подкупа полицейских. Об этос сообщает САП в Facebook.

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Как отмечается, действующего нардепа будут судить по обвинению в попытке подкупа патрульных полицейских за "150 000".

В САП напомнили, что в августе 2021 года Трухин предложил работникам патрульной полиции 150 000 без указания денежной единицы за разрешение уйти с места ДТП.

Наталія Медведєва

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