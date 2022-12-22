Попытка подкупа полицейских. Дело нардепа Трухина отправили в суд
22.12.2022, 13:56
Александр Трухин (Скриншот видео)
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил в суд обвинительный акт против народного депутата Александра Трухина (Слуга народа), которого обвиняют в попытке подкупа полицейских. Об этос сообщает САП в Facebook.
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Как отмечается, действующего нардепа будут судить по обвинению в попытке подкупа патрульных полицейских за "150 000".
В САП напомнили, что в августе 2021 года Трухин предложил работникам патрульной полиции 150 000 без указания денежной единицы за разрешение уйти с места ДТП.
- ДТП с Трухиным, где были пострадавшие, произошло еще 23 августа 2021 года. После ДТП ряд СМИ сняли за деньги публикацию об аварии.
- 1 февраля появилось видео УП, где Трухин предлагает полиции "150 000", хочет уйти с места аварии и уверяет, что не был за рулем. Трухин заявил, что не собирается сдавать мандат.
- Глава СН Елена Шуляк исключила его из партии, а 21 февраля во фракции СН решили начать собирать подписи за исключение Трухина.
- 7 сентября Трухину сообщили о подозрении в попытке подкупа полицейских. Нардеп попросил приостановить его членство во фракции СН на время расследования.
- 28 сентября НАБУ завершило следствие по делу нардепа Трухина.
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