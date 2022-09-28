Подозрение в попытке подкупа полицейских. НАБУ завершило следствие по делу нардепа Трухина
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по подозрению народного депутата Александра Трухина (Слуга народа) в попытке подкупа полицейских. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
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Как отмечается, 28 сентября стороне защиты открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.
Действия Трухина квалифицировали по статье о предложении неправомерной выгоды.
По версии следствия, в августе 2021 года нардеп предложил неправомерную выгоду патрульным полицейским за то, чтобы ему разрешили покинуть место ДТП, которое произошло с его участием.
"Лояльность стражей порядка подозреваемый оценил в 150 000, – сообщают в НАБУ. – И хотя он не уточнил, о какой денежной единице идет речь, сам по себе факт такого предложения, независимо от предлагаемой суммы, является наказуемым коррупционным преступлением".
В НАБУ напомнили, что расследование данного факта начато 2 февраля 2022 года генеральным прокурором по материалам журналистского расследования Украинской правды.
- ДТП с Трухиным, где были пострадавшие, произошло еще 23 августа 2021 года. После ДТП ряд СМИ сняли за деньги публикацию об аварии.
- 1 февраля появилось видео УП, где Трухин предлагает полиции "150 000", хочет уйти с места аварии и уверяет, что не был за рулем. Трухин заявил, что не собирается сдавать мандат.
- Глава СН Елена Шуляк исключила его из партии, а 21 февраля во фракции СН решили начать собирать подписи за исключение Трухина.
- 7 сентября Трухину сообщили о подозрении в попытке подкупа полицейских. Нардеп попросил приостановить его членство во фракции Слуги народа на время расследования.
- 20 сентября Высший антикоррупционный суд назначил нардепу Трухину залог в 50 000 грн.
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