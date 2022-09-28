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Подозрение в попытке подкупа полицейских. НАБУ завершило следствие по делу нардепа Трухина

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 17:24
Подозрение в попытке подкупа полицейских. НАБУ завершило следствие по делу нардепа Трухина - Фото
Александр Трухин (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по подозрению народного депутата Александра Трухина (Слуга народа) в попытке подкупа полицейских. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Как отмечается, 28 сентября стороне защиты открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Действия Трухина квалифицировали по статье о предложении неправомерной выгоды.

По версии следствия, в августе 2021 года нардеп предложил неправомерную выгоду патрульным полицейским за то, чтобы ему разрешили покинуть место ДТП, которое произошло с его участием.

"Лояльность стражей порядка подозреваемый оценил в 150 000, – сообщают в НАБУ. – И хотя он не уточнил, о какой денежной единице идет речь, сам по себе факт такого предложения, независимо от предлагаемой суммы, является наказуемым коррупционным преступлением".

В НАБУ напомнили, что расследование данного факта начато 2 февраля 2022 года генеральным прокурором по материалам журналистского расследования Украинской правды.

Наталія Медведєва
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дтп набу подкуп Александр Трухин
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