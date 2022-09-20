Подозрение в попытке подкупа полицейских. Нардепу Трухину назначили залог в 50 000 грн
Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и назначил народному депутату Александру Трухину, подозреваемому в попытке подкупа полицейских, залог в 49 600 грн. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Столь малую сумму залога в ЦПК объяснили тем, что Трухину инкриминируют нетяжкое преступление, которое предусматривает ответственность от 2 до 4 лет заключения.
Тем не менее избрание меры пресечения означает, что подозрение Трухина обоснованно и есть определенные риски, предусмотренные Уголовным процессуальным кодексом.
В случае внесения залога Трухин должен: сообщать об изменении места жительства и работы, воздержаться от общения со свидетелями, экспертами, главой МВД Монастырским и руководством Нацполиции.
"Впрочем, в обязанности сдать заграничный и дипломатический паспорт прокурору САП отказали", – говорится в сообщении.
- ДТП с Трухиным, где были пострадавшие, произошло еще 23 августа 2021 года. После ДТП ряд СМИ сняли за деньги публикацию о нем.
- 1 февраля появилось видео УП, где Трухин предлагает полиции "150 000", хочет уйти с места аварии и уверяет, что не был за рулем. Трухин заявил, что не собирается сдавать мандат.
- Глава СН Елена Шуляк исключила его из партии, а 21 февраля во фракции СН решили начать собирать подписи за исключение Трухина.
- 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении нардепу в попытке подкупа полицейских.
Комментарии