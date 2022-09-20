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Подозрение в попытке подкупа полицейских. Нардепу Трухину назначили залог в 50 000 грн

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20.09.2022, 15:18
Подозрение в попытке подкупа полицейских. Нардепу Трухину назначили залог в 50 000 грн - Фото
Фото: ЦПК

Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и назначил народному депутату Александру Трухину, подозреваемому в попытке подкупа полицейских, залог в 49 600 грн. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Столь малую сумму залога в ЦПК объяснили тем, что Трухину инкриминируют нетяжкое преступление, которое предусматривает ответственность от 2 до 4 лет заключения.

Тем не менее избрание меры пресечения означает, что подозрение Трухина обоснованно и есть определенные риски, предусмотренные Уголовным процессуальным кодексом.

В случае внесения залога Трухин должен: сообщать об изменении места жительства и работы, воздержаться от общения со свидетелями, экспертами, главой МВД Монастырским и руководством Нацполиции.

"Впрочем, в обязанности сдать заграничный и дипломатический паспорт прокурору САП отказали", – говорится в сообщении. 

Вадим Ребрина
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дтп вакс Александр Трухин
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