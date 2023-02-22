Дело о подкупе патрульных депутатом. Трухин подпишет соглашение о признании виновности

Сегодня начнется судебное заседание по делу об обвинении народного депутата в попытке подкупа патрульных полицейских. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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"Учитывая полноту и бесспорность доказательств, собранных САП и НАБУ в рамках досудебного расследования, народный депутат инициировал заключение соглашения о признании виновности", – говорится в сообщении.

На сегодняшнем заседании суда планируется утвердить соглашение о признании виновности между прокурором САП и обвиняемым, сообщили в прокуратуре.

Детали пообещали сообщить впоследствии.

По словам собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о депутате Александре Трухине.

Прямая трансляция судебного заседания.

"Хотя это в соглашении не прописано, но все понимают, и сам Трухин понимает, и общество должно понимать, что в любом случае после утверждения этого соглашения, оно будет утверждено обвинительным приговором, в соответствии с требованиями Конституции и закона о статусе народного депутата Трухин будет лишен мандата", – сказал прокурор в суде.

Адвокат Трухина подтвердил намерение депутата подписать соглашение и сложить мандат.

Вадим Ребрина , Юрій Смірнов

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