Дело о подкупе патрульных депутатом. Трухин подпишет соглашение о признании виновности
Сегодня начнется судебное заседание по делу об обвинении народного депутата в попытке подкупа патрульных полицейских. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
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"Учитывая полноту и бесспорность доказательств, собранных САП и НАБУ в рамках досудебного расследования, народный депутат инициировал заключение соглашения о признании виновности", – говорится в сообщении.
На сегодняшнем заседании суда планируется утвердить соглашение о признании виновности между прокурором САП и обвиняемым, сообщили в прокуратуре.
Детали пообещали сообщить впоследствии.
По словам собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о депутате Александре Трухине.
Прямая трансляция судебного заседания.
"Хотя это в соглашении не прописано, но все понимают, и сам Трухин понимает, и общество должно понимать, что в любом случае после утверждения этого соглашения, оно будет утверждено обвинительным приговором, в соответствии с требованиями Конституции и закона о статусе народного депутата Трухин будет лишен мандата", – сказал прокурор в суде.
Адвокат Трухина подтвердил намерение депутата подписать соглашение и сложить мандат.
- ДТП с Трухиным, где были пострадавшие, произошло еще 23 августа 2021 года. После ДТП ряд СМИ сняли за деньги публикацию об аварии.
- 1 февраля появилось видео УП, где Трухин предлагает полиции "150 000", хочет уйти с места аварии и уверяет, что не был за рулем. Трухин заявил, что не собирается сдавать мандат. Глава СН Елена Шуляк исключила его из партии.
- 7 сентября Трухину сообщили о подозрении в попытке подкупа полицейских. Нардеп попросил приостановить его членство во фракции СН на время расследования.
- 22 декабря дело нардепа Трухина отправили в суд.
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